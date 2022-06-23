阿富汗強震2600死傷　睡一半遭活埋「震央村莊全毀」災後慘況曝光

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗22日凌晨發生規模6.1地震，迄今奪走至少1000條人命，另有1600多人受傷。這場是阿富汗20年來發生的最嚴重地震，目擊者宣稱，地震發生當下，許多正在睡覺的人就被倒塌的房屋活埋瓦礫堆下，「有幾架直升機過來，但不知道他們除了搬運屍體，還能做些什麼」。

▲這場地震就連巴基斯坦、印度皆有感，許多人還在睡夢中來不及逃。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綜合BBC、華盛頓郵報等外媒報導，這場地震發生在凌晨1時24分，倖存者夏比爾（Shabir）當時聽到一陣隆隆聲後，床鋪開始搖晃，接著天花板坍塌，「我那時被困住，但還可以看到天空，肩膀脫臼、頭也受傷，但成功逃出來，不過我敢肯定，當時同個房間的7或9名家人，已經喪命」。

派克蒂卡省（Paktika）災情最為嚴重，依據倖存者與救難人員的說法，震央附近的村莊被完全摧毀，道路、手機訊號塔毀損。聯合國正緊急提供避難所及糧食援助，但救援工作因大雨及缺乏資源受阻，加上東部農村地區不易到達，隨著情勢漸趨明朗，死亡人數恐怕會持續上升。

「一點半剛過地震就發生了」，當地人努爾（Ahmad Nour）透露，當時的他感到相當害怕，試著尋找親友，有些人失去親人，有些人家園被毀，「到處都能聽到救護車的聲音」。記者形容，幾乎每條街都傳出哀悼親人過世的悲痛聲，且因手機訊號塔被震毀，許多人地震發生數小時後才得知親人死訊。

這是阿富汗20年來發生的最嚴重地震，也是對塔利班政府的重大挑戰。去年剛歷經政權轉移的阿富汗正處於人道主義與經濟危機之中，塔利班高階官員巴爾基（Abdul Qahar Balkhi）坦言，政府在財政上有困難，光靠政府無法幫助人民所需要的程度，「援助需要擴大到非常大，因為這是數十年來從未發生的毀滅性地震」。

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