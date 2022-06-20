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七星連珠後地球狂震！不只花蓮...日本能登連2日強震　驚悚影片曝

日本能登「見付島」（又名軍艦岩），昨發生相當震憾的土石崩落狀況。（翻自推特）

▲日本能登連2日強震，引發著名景點「見附島」土石崩落。（翻自推特）

花蓮今（20）日在上午9時5分發生芮氏規模6.0強震，而就在日本時間今日上午10時31分（台灣時間上午9時31分），石川縣能登半島地區也發生規模5.0的強震，震度達到5強，當地民眾感受到明顯搖晃。其實當地在昨日也發生震度達到6弱的強震，甚至震到連當地著名景點「見附島」（又名軍艦岩），發生相當震憾的土石崩落狀況。

日本能登半島在今日上午10時31分左右，發生震度5強的強震，幸好沒有發生海嘯的威脅。但其實能登半島在近日相當不平靜，因為在昨日，同樣為在能登半島的珠洲，發生震度達6強的強震，甚至造成 「見附島」 大量土石崩塌，附近居民拍到土石崩塌的影片，令人相當震憾。

日本能登半島在今日上午10時31分左右，發生震度5強的強震。（翻自日本氣象廳）

▲日本能登半島在今日上午10時31分左右，發生震度5強的強震。（翻自日本氣象廳）

昨日在能登發生的強震，也造成6人受傷，日本首相官邸已設立緊急災害應變中心，嚴密監控能登半島的狀況。日本氣象廳與專家也表示，不排除近日當地還有餘震發生，也呼籲民眾注意土石崩落的情況。

不過巧合的是，「七星連珠」的天文奇景才在上周登場，七星連線預計從6月16日至6月26日的清晨4點30分左右，從低仰角算起，依序是水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星。

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