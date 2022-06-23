阿富汗破1000死！　強震後又遇「暴雨土石流」救援難度暴增

▲塔利班武裝人員利用政府直升機疏散派克蒂卡省的傷者。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿富汗派克蒂卡省（Paktika）22日發生地震距今不到24小時，死亡人數已迅速增加至「至少1000人」，另有超過600人受傷。國家災害管理局官員指出，偏遠地區死傷人數陸續回報後，數字預計會再繼續攀升。

歐洲─地中海地震中心（EMSC）指出，這場地震從阿富汗、巴基斯坦至印度超過500公里範圍都能感覺到震動。美國地質調查所（USGS）資料指出，地震震央距離阿富汗東南部的霍斯特市（Khost）46公里，震源深度10公里，非常靠近與巴基斯坦接壤處，但該機構測得規模僅5.9。

當地媒體紀錄到的影像顯示，許多房屋都被強震震毀成為一片廢墟，被尋獲的屍體則是以毯子裹屍躺在黃土地上。

▲大量建築物崩塌成廢墟，底下仍壓著傷患和遺體。（圖／翻攝推特@TheInsiderPaper）

目前尚有為數不明的人被卡在廢墟裡頭生死未卜，由於派克蒂卡省在強震後又遭逢大雨、土石流，還有許多村莊座落在難以進入的山丘地區，搜救環境因此變得更加複雜，大幅增加了救援難度。

聯合國減災辦公室成員吉拉爾代特（Loretta Hieber Girardet）表示，當地路況即便在最好的時候都非常糟糕，因此運送人道救援物資立刻就會遇到困難，加上當地地形和天氣狀況，要提供協助和從廢墟中救出人，都會是巨大的挑戰。

派克蒂卡省一間醫院的醫療人員表示，現在仍有許多人被埋在地下，現在由塔利班建立的阿富汗伊斯蘭酋長國官方所派出的搜救團隊也已抵達當地，協助將死者與傷者抬出。

塔利班政府的國防部長是此次救災行動的總指揮，外媒指出這次的救災行動將會考驗塔利班政權。









