台大醫在學生無聊考學測竟還錄取　校方指「尊重、未違反校規」

▲台大證實有醫學系在學生參加學測及個人申請後錄取，稱尊重學生，也未違反校規。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

111年學測個人申請入學分發15日放榜，但競爭最激烈的台大醫學系，卻傳出一名台大醫學系在學生因為無聊，「想體驗面試快感」，重考學測還面試上了醫學系，引起學生熱議，台大今（23日）證實確實有此事，指重考是學生個人權益，該生也符合錄取門檻，證明醫學系是公平辦理，而該生並未違反校規，只是比較特立獨行，所以不會有處罰，該生並未參與分發，名額將留用到七月的考試分發。

台大醫學系一向是全台最競爭的科系，但在論壇Dcard的「台灣大學版」上，近日則有討論指出，一名台大醫學系在學生因為無聊，「想體驗面試快感」，重考學測還面試上了，引起不少學生熱議，有人對其行為感到不滿，也有人覺得沒有不妥。

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台大註冊組主任李宏森接受《ETtoday新聞雲》詢問時，證實確有此事，李宏森表示，重考是每個人的權益，該生也符合相關門檻，最終也錄取，顯示醫學系是公平辦理，但由於該生後來並沒有參與分發，所以最後並未錄取，也就沒有違反台大不得有雙重學籍的問題。

外界批評該生行為佔據他人名額，李宏森表示，每個人都有重考權益，其他校系應該也有類似在學生卻仍重考狀況，該生行為或許比較特立獨行，但並沒有違反台大校規，空出來名額也會留到之後的考試分發入學管道，名額並沒有消失，但未來會請台大醫學系評估是否要增列備取生，一旦有人放棄，可讓備取生遞補。