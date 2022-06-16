口罩國家隊疑遭網軍攻擊　她被控操控「24帳號」誹謗結果出爐

▲口罩國家隊公司指控求職失敗者，操控24個網路帳號攻擊貶損公司名譽。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

曹姓女子去年面試1間口罩國家隊公司後，上網抱怨公司出爾反爾，通知報到卻在現場被告知「不缺人」，引來不少網友回應「爛公司」、「口罩品質超差」，公司一怒之下，狀告曹女1人分飾多角，在臉書、Google共用了24個帳號群起圍攻，導致公司形象受損，但台北地檢署調查，曹女因和公司對事情發生經過有不同認知而發文，無證據顯示其他回應帳號和曹女有關，因此處分不起訴。

這間製造生產醫療用口罩的公司位於新北市，曹姓女子是在2021年6月5日時，在臉書社團「深坑大小事」中發文，說自己去面時「主管說現在缺晚班的，1300到2200可以嗎，我當然可以啊，問我什麼時候可以上班，我回星期五，他說好帶雙證件來，我OK，星期四打電話給我說改早班，0830到1730上班，我都OK的」。

▲口罩公司認為在網路上批評產品的網友，都是同1人分身。（示意圖／達志影像）

後來曹女準時到公司，量了體溫，打了卡，也交出雙證件，「結果有一個主管出來跟我說現在不缺人了，證件還我，不用上班，叫我回去，真的很過份…」，發文底下一串網友回應「已經好幾位都被耍了」，「這間公司太差勁」、「疫情賺錢多了所以目中無人」。

除此之外，這間口罩公司在Google的介紹頁面中，也有不少負評文章，包括「服務態度差」，「我蒐集了從口罩裡面掉出來的鐵絲插不多都可以做鎮瀾宮整套籤詩的簽了，品質真的爛到爆」，公司統計認為，這一切都是曹女在幕後操控，她獨自一人，分別登入19個臉書帳號，5個Google帳號，製造網路輿論，足以貶損公司信譽。

▲檢察官勘驗被告手機，被告擁有8個Google帳號，但都不是口罩公司懷疑的帳號。（示意圖／pexels）

曹女挨告後坦承在臉書發文抱怨求職經過，但她拿出自己在臉書的3個帳號，都不是口罩公司所提的那幾個，檢察官也當庭勘驗曹女使用手機，發現曹女擁有的Google帳號有8個，但也和口罩公司所指控的不同，檢察官認為，不能光告公司臆測，就認為曹女利用眾多帳號製造輿論攻擊。

另外針對面試經過，曹女說第1次面試就被告知錄取了，口罩公司則表示，公司經理有告知要等待通知第2次面試，而曹女去2度面試時，自稱為新進員工，公司職員才會向她收取雙證件。

檢察官認為，雙方對同一事實經過各執一詞，而事發的面試現場又沒有錄音，曹女基於經驗做出評論，縱然用字不留餘地或尖酸刻薄，也應受《憲法》言論自由保障，不能依公司片面指訴，就任為曹女有加重誹謗犯行，最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。