　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

口罩國家隊疑遭網軍攻擊　她被控操控「24帳號」誹謗結果出爐

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲口罩國家隊公司指控求職失敗者，操控24個網路帳號攻擊貶損公司名譽。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

曹姓女子去年面試1間口罩國家隊公司後，上網抱怨公司出爾反爾，通知報到卻在現場被告知「不缺人」，引來不少網友回應「爛公司」、「口罩品質超差」，公司一怒之下，狀告曹女1人分飾多角，在臉書、Google共用了24個帳號群起圍攻，導致公司形象受損，但台北地檢署調查，曹女因和公司對事情發生經過有不同認知而發文，無證據顯示其他回應帳號和曹女有關，因此處分不起訴。

這間製造生產醫療用口罩的公司位於新北市，曹姓女子是在2021年6月5日時，在臉書社團「深坑大小事」中發文，說自己去面時「主管說現在缺晚班的，1300到2200可以嗎，我當然可以啊，問我什麼時候可以上班，我回星期五，他說好帶雙證件來，我OK，星期四打電話給我說改早班，0830到1730上班，我都OK的」。

▲林姓男子遭檢舉在網站上以50片盒裝口罩8萬元價格出售是天價口罩，林男辯稱「多打2個0」，且事後立即下架，訂單並沒有成交紀錄。（示意圖／達志影像）

▲口罩公司認為在網路上批評產品的網友，都是同1人分身。（示意圖／達志影像）

後來曹女準時到公司，量了體溫，打了卡，也交出雙證件，「結果有一個主管出來跟我說現在不缺人了，證件還我，不用上班，叫我回去，真的很過份…」，發文底下一串網友回應「已經好幾位都被耍了」，「這間公司太差勁」、「疫情賺錢多了所以目中無人」。

除此之外，這間口罩公司在Google的介紹頁面中，也有不少負評文章，包括「服務態度差」，「我蒐集了從口罩裡面掉出來的鐵絲插不多都可以做鎮瀾宮整套籤詩的簽了，品質真的爛到爆」，公司統計認為，這一切都是曹女在幕後操控，她獨自一人，分別登入19個臉書帳號，5個Google帳號，製造網路輿論，足以貶損公司信譽。

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲檢察官勘驗被告手機，被告擁有8個Google帳號，但都不是口罩公司懷疑的帳號。（示意圖／pexels）

曹女挨告後坦承在臉書發文抱怨求職經過，但她拿出自己在臉書的3個帳號，都不是口罩公司所提的那幾個，檢察官也當庭勘驗曹女使用手機，發現曹女擁有的Google帳號有8個，但也和口罩公司所指控的不同，檢察官認為，不能光告公司臆測，就認為曹女利用眾多帳號製造輿論攻擊。

另外針對面試經過，曹女說第1次面試就被告知錄取了，口罩公司則表示，公司經理有告知要等待通知第2次面試，而曹女去2度面試時，自稱為新進員工，公司職員才會向她收取雙證件。

檢察官認為，雙方對同一事實經過各執一詞，而事發的面試現場又沒有錄音，曹女基於經驗做出評論，縱然用字不留餘地或尖酸刻薄，也應受《憲法》言論自由保障，不能依公司片面指訴，就任為曹女有加重誹謗犯行，最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
老鄰居曝陳彥翔「冷血行徑」：燒起來還在跟爸爸對罵
快訊／梅雨鋒面狂炸！　7縣市大雨特報
將要結婚慘被哥哥燒死　妹妹限動「Yuck」留謎團
快訊／30多歲男成首例MIS-A？　羅一鈞這樣說
弟弟燒死8至親　染疫大哥「全套隔離衣」靈堂崩潰痛哭
鄭寶清氣炸！　爆鄭文燦將推林智堅「選桃園市長」
全國高峰已過！　羅一鈞：南部高原期上下起伏
住防疫旅館「自主防疫者」外出　需出示2日内陰性證明
快訊／網傳蔡英文確診！　總統府回應了
快訊／增3童重症！　2歲童MIS-C「2度住院」
快訊／本土63710！　各縣市確診分佈曝
快訊／168人死亡　17歲青少年「發病一週亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

光華商場打工宅持芭樂票騙到180台PS5　買空賣空狠撈700萬

陸禁我石斑魚入境　民眾黨立委訪視屏東養殖戶傾聽困境

Toyz涉賣大麻出庭全認罪！　律師：他國中畢業不熟台灣法律

口罩國家隊疑遭網軍攻擊　她被控操控「24帳號」誹謗結果出爐

8死慘劇！竹市府：輪胎行非都更範圍　陳父同意拆除傷心地

將和男友結婚慘被哥哥燒死　事發前22hr限動寫「Yuck」留謎團

縱火男胞妹IG「精選動態」曝！二哥陪兒玩像慈父...竟成奪8命惡魔

輪胎行縱火8死！妹妹高中曾是射箭隊　倪大智曝：是林詩嘉學妹

老鄰居曝陳彥翔「冷血行徑」：火燒起來他還在跟爸爸對罵

弟弟一把火帶走8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂崩潰痛哭

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

光華商場打工宅持芭樂票騙到180台PS5　買空賣空狠撈700萬

陸禁我石斑魚入境　民眾黨立委訪視屏東養殖戶傾聽困境

Toyz涉賣大麻出庭全認罪！　律師：他國中畢業不熟台灣法律

口罩國家隊疑遭網軍攻擊　她被控操控「24帳號」誹謗結果出爐

8死慘劇！竹市府：輪胎行非都更範圍　陳父同意拆除傷心地

將和男友結婚慘被哥哥燒死　事發前22hr限動寫「Yuck」留謎團

縱火男胞妹IG「精選動態」曝！二哥陪兒玩像慈父...竟成奪8命惡魔

輪胎行縱火8死！妹妹高中曾是射箭隊　倪大智曝：是林詩嘉學妹

老鄰居曝陳彥翔「冷血行徑」：火燒起來他還在跟爸爸對罵

弟弟一把火帶走8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂崩潰痛哭

快訊／開第一槍！　彰化率先公布暫停實體上課到暑假

美通過5歲以下打疫苗　羅一鈞：幼兒莫德納審查中「續洽談進貨」

《蘋果》大量裁員280人　台灣代表人葉一堅解釋原因

疫情及進口牡蠣雙重打擊　李啟維：政府應幫蚵農度過難關

「公主汪」堅持要嬰兒抱！放下就哭哭　媽手酸邊工作：都快1歲了

三峽普賢寺與台東大佛寺聯合捐贈愛的手鍊　打造幸福台東

最高月領4.9萬！無薪假逼近2萬人　2大補貼計畫一次看

總冠軍賽MVP預測勇士拿下前3名　柯瑞依舊稱霸榜首

藍營高雄市長神秘民調「她衝第一」　在地議員不服：質疑真實性

不只是賣夜景的網美店！宜蘭窯烤披薩連隋棠都買單、搭接駁才能到

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

新竹8死火警今早最新畫面曝

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

更多熱門

相關新聞

視訊面試突當機！她遇「悲劇級意外」崩潰

視訊面試突當機！她遇「悲劇級意外」崩潰

新冠肺炎疫情持續延燒，近日剛好碰上畢業季，為了降低染疫風險，不少公司紛紛採用視訊方式進行面試。一名女網友透露，自己最近在線上面試了幾家公司，剛開始都很順利，但她還是決定繼續尋找理想中的公司，不料日前面試最後一家時，電腦突然當機就算了，住家還突然施工，就連蜜蜂也來攪局，讓她超崩潰。

面試官問「兩口呂、三口品，五口呢」？他神回秒錄取

面試官問「兩口呂、三口品，五口呢」？他神回秒錄取

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據

大叔搭捷運口罩拉到下巴　阿北勸說無效出拳了

大叔搭捷運口罩拉到下巴　阿北勸說無效出拳了

柯文哲：誰有網軍「大家心裡有數」

柯文哲：誰有網軍「大家心裡有數」

關鍵字：

口罩工廠生技公司口罩國家隊求職應徵面試錄取加重誹謗網路帳號網軍

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

新竹8死火警今早最新畫面曝

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面