恩恩爸揭新北消防局「鬼扯」行徑　周玉蔻：他們就是要逼你提告

▲周玉蔻23日電訪恩恩爸。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者蘇晏男／台北報導

新北中和2歲童恩恩確診病逝案在錄音檔洩露後，新北市長侯友宜及消防局、衛生局成眾矢之的。恩恩爸今（23日）透露，6/13聽錄音檔當天，消防局推派法制局人員當窗口，但卻不敢留本名，僅留下分機，但律師致電詢問會議中所提的答覆，對方卻稱沒收到上層指示，不知情，讓他覺得很鬼扯。媒體人周玉蔻認為新北市府的行為就是要逼恩恩爸提告，一旦進入司法程序，就可以拖延到年底選舉。

周玉蔻23日上午在廣播節目上電訪恩恩爸，詢問對方6/13最後一次跟新北市府聯繫，在律師陪同下，你碰到官員曾給你一個窗口，但這窗口不見了人影了？恩恩爸回應，窗口是13日前往新北市消防局聆聽錄音檔時，由消防局長黃德清、新北主秘陳純敬、消防局勤務中心主任李宇松及等人帶來的，並稱是2位法制局的同仁，只是他們具法務背景，但非律師。

恩恩爸說，這2人負責應付他的律師。當天他們一起聽錄音檔，但他有向對方說，「今天聽錄音檔是一回事，其他任何討論，包括資料缺漏，我們要求做會議紀錄；處理出來後，你要具結簽名，然後告訴我們會有初步答覆」。恩恩爸解釋，會議紀錄比方說包括我方據理力爭的資料有哪些，看到哪些問題點等。

恩恩爸指出，當天李宇松有寫下來，法制局也把窗口留給他的律師，「理所當然，在我們今天離開之後，後續要有會議紀錄要跟進，回覆給我們」，然而6/16截止日，律師詢問窗口後，對方說「我後來離開了會議室，我也不知道李主任跟你們討論了什麼，有什麼會議紀錄，我這邊沒有被傳達到，我不知道」。

恩恩爸表示，很鬼扯，看得出窗口年紀很輕，感覺是剛出社會不久，被推出來接砲火的替死鬼，且當天自己要求留下名字，但對方不敢給，只敢留下分機。只留分機很詭異，且6/16的回覆讓他的律師很生氣，現在也都沒下文。

周玉蔻聽聞後說，他們是逼你去提告嗎？恩恩爸回應，「我知道」。周玉蔻再說，他們就是故意請你提告，然後進行司法調查，如此可以延後到年底選舉，所以不可以輕易上當。

周玉蔻也問，新北市府6/16以後沒人理過你了？昨天（侯友宜）說要檢討負全責，下午又說依規定要給所有資料，感同身受，昨天新北市有人跟你聯絡嗎？

恩恩爸表示，沒有，之前是說「依據法律可以給我的，都已經給我了」，這話就是沒有要給他。