藍委要恩恩爸別用媒體公審基層　「不該讓追求真相的初心走味」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北中和2歲童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府延遲就醫81分鐘才釀成整起悲劇，而隨著11段關鍵音檔曝光後，新北市長侯友宜22日道歉，並表示會「全部負責」。恩恩爸則呼籲侯友宜應儘快啟動行政調查，對此，立委林奕華表示，支持恩恩爸追求真相，但不應該讓追求真相的初心走味，就讓一切回歸司法途徑，而不是再用媒體公審基層公務員。

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府自立的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

對於恩恩事件，林奕華表示，對於每一位因疫往生國人家屬的悲傷自己都能感同身受，對於要追究行政或醫療疏失的家屬，也予以尊重。但必須為第一線的醫護與公務員發聲，大家都辛苦、盡力了。面對世紀疾病，不求盡善盡美，但求問心無愧。

林奕華指出，近期，恩恩爸跟綠營狂打新北市政府延誤送醫，導致恩恩病故。但必須說：

一、指揮中心兩次檢視新北行政流程，都證明新北沒有疏失。指揮中心表示地方可以微調。換句話說，即使新北沒有微調，也是符合指揮中心的規定。

二、外流的錄音跟譯文內容，兩者並無差異，證明新北市政府沒有隱瞞資訊。相關的時間落差，絕對不是找不到人、沒人值班。而是受限於當時還要疫調、又要多方聯繫，還要關懷確診者、更要上傳確診者資料到超級難用、頻頻卡、不斷當的法傳系統。

林奕華指出，當時自己辦公室還接到衛生局和健康中心家屬陳情說第一線公務員工作負荷超量，甚至到半夜才能下班，一早又要出門，公務員工作量實在過於繁忙所致。

三、相關確診者收治行政指引，在恩恩事件後，至少又修正了兩次，其他相關防疫指引，兩個月來更是調整了十多次，甚至開設幼童就醫綠色通道。顯見在確保醫療量能與兼顧國人健康下，政府必須滾動式檢討必要措施。

對於音檔被公開，林奕華表示，今日用事後諸葛的標準來看新北市衛生局、消防局或雙和醫院的責任，「真的有點太過了！也顯得不夠厚道！」

林奕華指出，自己也擔任過行政首長，完全了解侯友宜基於保護基層、避免基層遭受不必要的壓力，所以選擇用譯文代替音檔。這樣不但是兼顧家屬追求真相，更是避免公務員被1450公審的壓力。

林奕華批評，很遺憾，新北市政府的善意，竟被政治蒙蔽良心的政治人物給曲解。不但沒有體察第一線公務人員的壓力，還曲解成笑看民眾的苦難，「政治真的不能失去人性，也不該扭曲人性！」

林奕華表示，支持恩恩爸追求真相，但不應該讓追求真相的初心走味。如有疑問，就讓一切回歸司法途徑，而不是再用媒體公審基層公務員。