騎士收罰單「照片有打方向燈」　嗆：1200好賺嗎！網秒揪他錯在哪

▲騎士遭民眾檢舉。（圖／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名男子近日收到一張「未依規定打方向燈」的罰單，但他收到的照片中，其中一張就拍到他有打方向燈的畫面，讓他氣得說「1200（元）很好賺嗎？」不過不少網友回答，變換車道要全程使用方向燈，因此遭開單是合理的。

「我收到檢舉魔人的告發，收到一張1200的罰單」，原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，罰單上寫違規原因是未依規定打方向燈，但在警方寄來的照片中，第一張就拍到他有打方向燈，讓他納悶「方向燈要打多久才正常？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO指出，照片有拍到他打方向燈。（圖／爆料公社）



原PO承認，他很快就把方向燈關上，而事發當天是4/26，民眾則是在5/2進行檢舉，「只是很不爽這些檢舉魔人的心態是什麼？我妨礙到你的行車路線了嗎？你他X 1200很好賺嗎？」

不過網友們一看就知道原PO違規的重點，紛紛留言表示，「你還沒發現到問題嗎？『直至變道完成需全程使用方向燈』，這種檢舉基本上都是影片檢舉的，只是罰單上只能附上影片中的截圖而已」、「方向燈就是要切到你完成變換完車道才能切掉，民眾檢舉方向燈一定都需要影片，申訴只會打臉」、「你都承認很快就切了，乖乖繳1200吧～方向燈要打到你轉完，你沒有參加考試喔」、「從車道最右邊左轉只拿到罰單已經很幸運了......就明顯剪人家線了還好意思說自己沒妨礙人家行車路線？」