▲城市博覽會落幕！看見基隆國際化，林洲民肯定林右昌市府團隊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022基隆城市博覽會昨（19日）風光閉幕，天空掛上了一道彩虹，象徵精彩圓滿，從10日開幕以來以「城市即展場」為概念，涵蓋展覽、藝術裝置、市集活動、精彩展演，以四大展區再加上生活具體呈現「海味的藝術創作」、「城市光環境公共藝術」，讓國人看見全球化的基隆。

▲基隆城市博覽會落幕，老天爺還特別送來一道彩虹祝福。

基隆市這次傾全市之力，結合市府、觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處力量，以「城市即展場」為概念，推出國門廣場、正濱漁港／漁會正濱大樓、海洋科學館、沙灣展區等4大展區。

尤其在國門展區小艇碼頭與正濱漁港間安排海上觀展服務，旅客可以從海上視角欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品、城市山海美景及光雕秀，讓到訪的民眾留下基隆大改變的深刻印象，也為林右昌市長八年任期留下美麗的註解。

▲基隆KEELUNG地標。

旅美建築師林洲民在基隆城市博覽會展期10天內，「上山下海」親身體驗，在個人臉書留下，八年來基隆市了不起的集體成就驚艷，【林洲民臉書全文】如下：

全球化的基隆 / 首都區的基隆」，2022年6月10日到2022年6月19日的「基隆城市博覽會」是如此破題的！

過去十天，多次「上山下海」，親身體驗基隆城市博覽會，我的結論：

林右昌市長，和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處，以及基隆市府全體，在過去八年，你們不只是「治理城市」，你們是以「治理國家」的心力「治理城市」！

此言不虛，因為，基隆徹底改變了！

2004年到2014年，我實質參與基隆的「海洋廣場一、二期興建工程」，以及「國立海洋科技博物館興建工程」；2014年至今，我則持續是個密切關注基隆城鄉發展的觀察者。我在十天的基隆城博會，看到了八年（2014-2022）的持續努力，可以改變一個山海之城，而達到了可能成就的「近乎極限」！

國土計畫法於2016年1月6日制定，自2016年5月1日施行；預計在2022年5月1日前全面上路。基隆市，確實擺脫了「國土計劃法」公告之前，以區域計劃將國土分為「非都市土地計劃」、「都市土地計劃」的傳統作法，以「國土計畫」的立法目的為施行方向，全面開動從子計劃到實質興建！

最令我佩服的是在「城市參與製造所」所看到的基隆獨有之「城市因參與而精釆」展覽。此展覽，確實道盡基隆八年卓越的城鄉發展秘訣，那就是：「參與式的規劃設計」！

其中四個主題：

「我與城市／More than Me」、

「社群與城市／More than Social Network」、

「社區、地方與城市／More than Local Community 」、以及，

「未來與城市／More than Our Future」；

多少理論及學界多年來的「紙上烏托邦」，基隆市府深蹲八年，藉著十天的基隆城博呈現了，

A：基隆市港再生標竿計劃（A-1到A-29)

B：基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例

C：以校園為核心的城市改善計畫／美力校園計畫（C1-C21)

D：大基隆歷史場景再現整合計晝（D1-D24）

E：創意城市系列計畫（E1-E47）

以參與式的規畫，具體實踐「國土規畫」的成果！

以上，從都市計劃層次而言，無數的子計畫加上自治條例，以及從121（＋）個實質規畫興建案件，再加上生活具體呈現例如「海味的藝術創作」及層次豐富的「城市光環境公共藝術」，這八年了不起的集體成就，憑藉著十天的城市博覽會，一次到位，整體呈現！

再次重複我在文首所述：

林右昌市長，和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處，以及基隆市府全體，在2014到2022年間，你們不只是在「治理城市」，你們是以「治理國家」的心力在「治理城市」！

你們的集體成就，與有榮焉，感謝基隆！

台灣加油！

林洲民

2022年6月19日

