▲城市博覽會落幕!看見基隆國際化,林洲民肯定林右昌市府團隊。(圖/記者郭世賢翻攝,下同)

記者郭世賢/基隆報導

2022基隆城市博覽會昨(19日)風光閉幕,天空掛上了一道彩虹,象徵精彩圓滿,從10日開幕以來以「城市即展場」為概念,涵蓋展覽、藝術裝置、市集活動、精彩展演,以四大展區再加上生活具體呈現「海味的藝術創作」、「城市光環境公共藝術」,讓國人看見全球化的基隆。

▲基隆城市博覽會落幕,老天爺還特別送來一道彩虹祝福。

基隆市這次傾全市之力,結合市府、觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處力量,以「城市即展場」為概念,推出國門廣場、正濱漁港/漁會正濱大樓、海洋科學館、沙灣展區等4大展區。

尤其在國門展區小艇碼頭與正濱漁港間安排海上觀展服務,旅客可以從海上視角欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品、城市山海美景及光雕秀,讓到訪的民眾留下基隆大改變的深刻印象,也為林右昌市長八年任期留下美麗的註解。

▲基隆KEELUNG地標。

旅美建築師林洲民在基隆城市博覽會展期10天內,「上山下海」親身體驗,在個人臉書留下,八年來基隆市了不起的集體成就驚艷,【林洲民臉書全文】如下:

全球化的基隆 / 首都區的基隆」,2022年6月10日到2022年6月19日的「基隆城市博覽會」是如此破題的!

過去十天,多次「上山下海」,親身體驗基隆城市博覽會,我的結論:

林右昌市長,和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處,以及基隆市府全體,在過去八年,你們不只是「治理城市」,你們是以「治理國家」的心力「治理城市」!

此言不虛,因為,基隆徹底改變了!

2004年到2014年,我實質參與基隆的「海洋廣場一、二期興建工程」,以及「國立海洋科技博物館興建工程」;2014年至今,我則持續是個密切關注基隆城鄉發展的觀察者。我在十天的基隆城博會,看到了八年(2014-2022)的持續努力,可以改變一個山海之城,而達到了可能成就的「近乎極限」!

國土計畫法於2016年1月6日制定,自2016年5月1日施行;預計在2022年5月1日前全面上路。基隆市,確實擺脫了「國土計劃法」公告之前,以區域計劃將國土分為「非都市土地計劃」、「都市土地計劃」的傳統作法,以「國土計畫」的立法目的為施行方向,全面開動從子計劃到實質興建!

最令我佩服的是在「城市參與製造所」所看到的基隆獨有之「城市因參與而精釆」展覽。此展覽,確實道盡基隆八年卓越的城鄉發展秘訣,那就是:「參與式的規劃設計」!

其中四個主題:

「我與城市/More than Me」、

「社群與城市/More than Social Network」、

「社區、地方與城市/More than Local Community 」、以及,

「未來與城市/More than Our Future」;

多少理論及學界多年來的「紙上烏托邦」,基隆市府深蹲八年,藉著十天的基隆城博呈現了,

A:基隆市港再生標竿計劃(A-1到A-29)

B:基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例

C:以校園為核心的城市改善計畫/美力校園計畫(C1-C21)

D:大基隆歷史場景再現整合計晝(D1-D24)

E:創意城市系列計畫(E1-E47)

以參與式的規畫,具體實踐「國土規畫」的成果!

以上,從都市計劃層次而言,無數的子計畫加上自治條例,以及從121(+)個實質規畫興建案件,再加上生活具體呈現例如「海味的藝術創作」及層次豐富的「城市光環境公共藝術」,這八年了不起的集體成就,憑藉著十天的城市博覽會,一次到位,整體呈現!

再次重複我在文首所述:

林右昌市長,和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處,以及基隆市府全體,在2014到2022年間,你們不只是在「治理城市」,你們是以「治理國家」的心力在「治理城市」!

你們的集體成就,與有榮焉,感謝基隆!

台灣加油!

林洲民

2022年6月19日