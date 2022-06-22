全台首部淨零立法！　北市「淨零排放自治條例」三讀通過

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會22日三讀通過「台北市淨零排放管理自治條例」，成為全國首部2050淨零排放地方法規；北市環保局表示，2050淨零排放已是台北市民共識，自治條例後續將函報中央，行政院核定後公布，並於公布後6個月施行，環保局及各局處將落實自治條例各項規定，全力推動城市淨零轉型，與全球同步邁向零碳未來。

北市環保局22日指出，自治條例除成立「氣候變遷因應推動會」統籌督導全市氣候調適與節能減碳工作、設置「氣候轉型基金」獎補助、鼓勵各項節能減碳、增加碳匯、氣候調適、公正轉型工作外，並以「除碳」、「創綠」、「節電」、「綠運」、「減廢」、「增匯」、「調適」及「永續」做為自治條例的八大核心項目，全面啟動氣候調適及淨零排放工作。

環保局長劉銘龍表示，「台北市淨零排放管理自治條例」是全國第一部將2050淨零排放目標及路徑入法的地方自治法規，擘劃台北市未來30年淨零轉型方向，為邁向零碳台北立下里程碑；今日市議會三讀通過，彰顯台北市追求淨零排放決心，特別是自治條例中多項進步立法與觀念，將可加速淨零排放推動的力度與廣度。

環保局提及，依《地方制度法》規定，自治條例須經行政院核定始得公布施行，台北市期待中央能協助儘速核定，北市願做台灣淨零排放的領頭羊，用以向世界宣示台灣落實2050淨零排放的行動與決心，呼籲中央與各縣市能與台北市在淨零排放道路上齊步向前，共創台灣淨零奇蹟。

▼北市淨零排放管理自治條例八大核心。（圖／台北市政府環保局提供）