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違停小心了！捷運公館站增設「科技執法」取締　啟用時間曝光

▲▼北市科技執法設備取締違規停車，將再度於捷運公館站設立第8處。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市科技執法設備取締違規停車，將再度於捷運公館站設立第8處。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市警局從2019年開始推動科技執法取締違規停車，目前啟用地點已經有7處，2022年5月開始取締違規停車件數達2340件，近期因捷運公館站，位於羅斯福路幹道，又緊鄰公館商圈、水源市場，所以也特別新增科技執法設備，預計7月1日正式啟用。

警方指出，為了維護北市轄區道路交通秩序與安全，北市政府警察局自2019年起開始推動科技執法設備取締違規停車，目前已啟用科技執法地點計有台北車站等7處，統計111年5月各處設備取締違停計2340件。

有鑒於「捷運公館站」位居羅斯福路幹道，且鄰近公館商圈及水源市場，周邊常有違規停車情形，影響用路人通行及交通安全，已規劃建置違規停車科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，2022年7月1日將正式啟用執法。

北市現已啟用7處違規停車科技執法設備，包含市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、臺北轉運站、內湖路1段739號前，係以本市重要幹道、車站及醫院周邊等因素評估建置。

違規停車科技執法設備，係透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

一經認證舉發，將依《道路交通管理處罰條例》規定，「違規停車」可處新台幣6百元以上1千2百元以下罰鍰，「併排停車」可處新台幣2千4百元罰鍰。

臺北市警局表示，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。

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