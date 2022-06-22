禁了40年！北市忠孝西路確定「開放機車行駛」　年底前規劃試辦

▲忠孝西路。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北車站前的忠孝西路禁行機車長達40年，不少機車族期盼開放，而台北市交通局日前也允諾會重啟評估報告。台北市交通局長陳學台22日表示，自己的態度是「如何開放」而非「不能開放」，意指確定忠孝西路未來確定開放機車行駛，最終座談會裁示，年底評估報告出來前，要先試辦忠孝西路行駛機車，至少要儘速對外公布時程。

台北市議會22日上午舉辦《機車道路平權》座談會，國民黨台北市議員李明賢表示，台北市有5個平面道路禁行機車，包括忠孝西路在內，過去有很多人提出忠孝西路能否行駛機車，當時交通局說考量大車太多，但目前北市公車路線最多的路段為羅斯福路，該路段雙向公車總計80條路線，忠孝西路也才59條路線，甚至與中華路數量相同。

李明賢認為，如果忠孝西路是因為公車班次太多，因此仍然禁行機車，那要比照辦理的路段會有很多條，包括中華路、羅斯福路都應該禁行機車，大車太多不應該是理由。

▲台北市議會《機車道路平權》座談會。（圖／記者袁茵攝）

台北市交通局長陳學台說明，過去忠孝西路禁行機車不單純只因為公車問題，中華路與羅斯福路的公車數與忠孝西路差不了多少，但中華路、羅斯福路都有公車專用道，大部分公車都會到內側的專用道上，與汽機車的混合公車道已明顯減少許多。

陳學台提及，此次會認真檢討忠孝西路開放機車一事，交工處已有委託研究單位，針對開放忠孝西路後有多少機車進入等，必須要透過軟體模擬數據，並再以數字進行檢討，「檢討非『要不要開放』，而是要檢討『怎麼開放』。」

被問到忠孝西路評估報告何時出爐？台北市交工處長劉瑞麟回應，主要得預估機車數量，希望能在今年年底做出改善策略，目前預估是在12月底出爐，但仍要在府內進行討論。

聽聞忠孝西路評估報告要等到12月底，李明賢直言「時間太久了吧！」並持續追問如何開放忠孝西路行駛機車？而陳學台強調，顧問公司本來說評估報告要到明年，但因為他覺得不行，所以時間壓縮到今年底，當然也能以季檢討，「我的態度是如何開放，而不是『不能開放』。」

另外，李明賢提議，在評估過程中納入試辦開放機車。無黨籍台北市議員陳建銘認為，可先將試辦方法規劃出來，否則台北市長柯文哲過去拆了公車專用道，卻沒有增加道路空間給其他車使用，現在忠孝西路與當初狀況完全不同，包括公車、機捷、高鐵、台鐵等動線成熟，不應延宕下去。而陳學台也認同可以納入考慮。

最後，主持座談會的李明賢口頭裁示，針對忠孝西路是否開放機車行駛，既然交通局已有大方向，且台北市長柯文哲也說要開放，在今年底的評估報告出來前，交通局要先試辦忠孝西路開放機車行駛，並儘速公佈時段，至少開放1至2週時段，才能將試辦成果納入委託公司中滾動調整。