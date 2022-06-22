台南確診+4841名　請善用台南打疫苗平台預約施打

▲台南市長黃偉哲公布台南22日新增4841名COVID-19本土個案，請善用台南打疫苗平台預約施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南22日新增4841名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月21日，台南市累計確診個案人數共223788名，已解除隔離188936名、尚在隔離中34852名，請善用台南打疫苗平台預約施打。

衛生局林曉玫科長指出，自6月22日統計至28日，台南市輝瑞BNT兒童疫苗預約人數為5486人，預約率31.6％；衛生局呼籲家長儘快協助兒童預約接種第二劑COVID-19疫苗，建立兒童完整的保護力。預約接種請透過「台南打疫苗系統」：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

中央流行疫情指揮中心21日說明，如果學童接種COVID-19疫苗第一劑時為11歲（即將滿12歲），且接種第二劑時已滿12歲，則滿12歲學童須依疫苗仿單建議劑量接種：莫德納疫苗需接種0.5ml，BNT疫苗需以成人劑型接種0.3ml；另考量COVID-19社區流行疫情，前述滿12歲學童如有意願，可與第一劑間隔4至8週接種第二劑。

統計至6月22日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7％、81.9％、1.3％、67.8％、0.9％，總接種劑次450萬0415，5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.21％、第2劑1.93％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.13％、第2劑83.78％、追加劑54.98％。