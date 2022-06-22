長照確診者無人照顧！　蔡育輝、蔡淑惠、李中岑發聲

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，3人穿著「可憐ㄟ台灣人」白色T恤聯手質詢市府防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，3人穿著「可憐ㄟ台灣人」白色T恤聯手質詢，痛批民進黨防疫編列8400億元，死亡率卻攀升全球第二快，台南到6月20日也有294人確診死亡，死亡率排名第二高。

長照機構還暫停對確診老人照顧，衛生局不准公開送無核准的快篩劑，卻有議員參選人公開在網路公告送民眾，衛生局辦不辦？衛生局長許以霖說公開送就辦！

李中岑指出，民進黨超前部署的防疫政策，防疫到頭來只是口號治國，實際上人民買口罩要排隊，打疫苗慢慢等，快篩要拿錢買，導致5千多名老人、壯年、青年和小朋友死亡，台南統計今年到6月20日確診人數367250人，死亡人數294人，死亡率0.14，在六都中排名第二，每一條人命都是每一個家庭的珍寶，民進黨中央8400億元的防疫經費到底用到那裡？會讓台灣人確診死亡率攀升全球第二快，居住在這寶島的人真是可憐的ㄟ台灣人。

李中岑說，疫情發生至今，最讓人覺得悲哀的陳情是，長照機構照顧的老人不幸染疫，長照機構的做法，居然是暫停對生活無法自理確診者的照顧，中央還有緊急配套，台南卻把照顧責任往外推並互踢皮球，一位老奶奶裝置人工肛門每天都必須更換，理論上確診者，社會局會轉介衛生局，但實際上長照機構卻是暫停照顧生活無法自理長照者，如果原機構暫停誰接手誰來照顧他們，可以跨區服務確診者，有違規嗎？社會局和衛生局應該要有配套規劃，為何還在密切協調中？黃偉哲市長說，中央有統一規定，一定會依規定來協調業者。

蔡淑惠拿著快篩劑說，這是企業捐贈的快篩劑，送給市長和所有備詢官員一人一份快篩劑，她詢問衛生局，這些沒有中文標示的快篩劑能不能公開送？衛生局長許以霖答說，沒中文標示、未經核准不能公開送。

蔡淑惠表示，本來打算將這些快篩劑送給民眾，既然衛生局長說不能公開送，為免觸法，請市長和所有備詢官員將快篩劑繳回，以免她們3位議員觸法，他們遵守衛生局規定不敢送，但有位議員參選人大辣辣地，在她的FB和視訊網站，一直公告說有需要民眾到服務處領取，還寫出相同的贊助企業，衛生局辦不辦？辦到甚麼程度？要負甚麼刑責？3年以下或科1千萬以下罰款？衛生局長許以霖答說，公開送就辦，要看實際狀況，有多少證據做多少事。

蔡育輝表示，全球53國防疫韌性排名出爐，台灣從第32名慘摔到第51名，台灣大跌19個名次，是6月跌幅最大的國家，因為防疫沒有配套，疫情延燒一般病人要住院都找不到病床，更買不到快篩劑，他本人也是跑了第9家藥局才買到快篩劑，一般台灣人民必須花1百到2百元左右才能買到快篩劑，同型號香港只賣67元，這暴利誰得利？

蔡育輝說，溪北人很期待大型公家快篩站，因為老人不會視訊看醫生，打到衛生局電話都打不通，打1922也不通，還將民治行政中心調人到永華行政中心支援，市府是當新營溪北地區沒人嗎？老人部會視訊看診，反而多花二、三倍時間才能拿到藥，沒人協助還會產生延誤就醫問題，建議區公所可派員協助確診長者如何視訊，讓視訊看診政策能落實。

針對市議員李中岑關心照顧服務員到宅服務有績效者，應發給獎勵及居家照顧防疫應變作為等議題。市長黃偉哲回應， 居家照顧防疫應變作為，不是單一縣市的問題，是由中央統一規定，南市府會依中央的規定協調各機構，不會讓長照個案和照顧服務員的服務、或權益受損。

社會局與衛生局聯合回應，針對照顧服務員到宅服務卓有績效者發給獎勵部份，照顧服務員若提供居家隔離者、或接觸者的長者，可申請「照顧服務員到宅執行嚴重特殊傳染性肺炎防治工作著有績效者發給獎勵」，每服務一人每日獎勵新台幣1000元，每日最高獎勵以新台幣3000元為限。

另外，針對長期照顧之個案，如經衛生局匡列為居家隔離者、或接觸者的照顧需求，南市府亦建置高風險及急迫性的居家照顧模式。首先透過社會局照管中心評估，核定長照需要等級及長期照顧給付額度後，接受「長期照顧申請及給付辦法」之照顧組合表B碼之居家服務項目，並以基本身體清潔、基本日常照顧、餐食照顧等。

目前由與社會局特約之府城居家長照機構，推動「微光行動」結合跨局處提供公私協力之多元專業之照顧模式，也提供多元化的居家長照服務，未來將持續透過宣導、聯繫會議，協助募集更多有意願投入之照顧服務員，以提供更有效的居家服務。

市議員蔡淑惠關心如何撫平COVID-19染疫死亡者家屬情緒議題。衛生局長許以霖表示，有關染疫死亡者，目前的規定為24小時內要通報，但無規定24小時內須火化，不過許以霖也提醒，確診死亡個案仍有傳染的疑慮，建議儘速火化為原則。

民政局也表示，依衛生福利部疾病管制署修訂醫療機構因應COVID-19感染管制措施指規定，染疫死亡者於遺體裝入屍袋後，不可再打開屍袋，且應依染病防治法規定速火化，然體諒家屬驟然痛失親人，無法再瞻仰遺容及進行相關殯葬禮儀，可能留下遺憾，民政局、殯管所及台南市葬儀公會於6月會勘南區火化場，針對南區火化場及柳營祿園殯儀館，進行相關空間規劃改善，包括免費提供透明視窗型屍袋，幫助往生者家屬瞻仰遺容，並就有限空間劃分入殮區，讓家屬可進行簡易儀式，以及設置骨罐守靈區供家屬追思，盡力提供殮葬場所，讓家屬安心與親人進行最終道別，以撫平心中遺憾。

有關李中岑、蔡育輝、蔡淑惠議員今(22)日質詢提出確診死亡比率、篩檢、疫苗接種、視訊看診等防疫相關議題，衛生局說明，台南市因人口老化、長者慢性病等合併因素，導致確診者死亡比率相對較高，將會持續鼓勵市民接種COVID-19疫苗，降低確診長者轉為中重症個案的機率；對於快篩陽性及疑似COVID-19確診者，也有提供視訊看診以外的處置方式，儘量協助不會使用數位通訊軟體的市民。



為守護台南市長照機構第一線工作人員，黃偉哲市長5月18日起便發放家用快篩試劑給台南市20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構、以及79家護理之家等共6,250名工作人員，以強化第一線工作人員的防護措施，並降低機構住民的感染風險。指揮中心宣布5月26日起長照機構住民每人也可以領取3劑免費的家用快篩試劑。除了長照機構工作人員及住民，目前台南市0至6歲的幼兒、高中以下學生、低收入戶、中低收入戶、確診者被匡列為居家隔離的同住親友也都可以領取免費快篩。衛生局採購之快篩試劑，皆透過食藥署核准之醫療器材專案製造及輸入之廠商辦理，以避免因無法確認產品性能及性質而損及市民的權益。



衛生局強調，快篩試劑倘經確認未有衛生福利部食品藥物管理署核准而製造、輸入、販賣、供應、轉讓等，依醫療器材管理法第62條規定可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣1000萬元以下罰金。針對不會使用視訊看診的快篩陽性長者，台南市持續開設南區松柏育樂中心及新化體育公園2處社區篩檢站，協助市民判讀陽性快篩試劑、鼻咽快篩採檢，與醫師未能對於快篩陽性試劑判讀達成共識的民眾，可以現場進行PCR採檢。台南市成大、奇美、安南、市醫、新樓、麻豆新樓、部南、柳奇、新化分院、新營醫院、佳里奇美、高榮台南分院、胸腔病院等13家醫療院所皆設有防疫門診，提供PCR採檢、看診、領藥服務；若無法前往防疫門診，台南市的診所也可以電話問診，提供疑似COVID-19確診者視訊看診以外的管道。



台南市也將會持續鼓勵長者完整接種COVID-19疫苗及追加劑，5月25日起至6月30日前接種不限廠牌、劑次，皆可領取2劑單劑型家用快篩試劑及500元以下禮券或禮品；指揮中心則已於5月5日宣布，長照機構快篩陽性的住民經醫師診斷為確診者，即可評估開立口服抗病毒藥物。配合指揮中心政策，目前台南市長照機構住民快篩陽性投藥率也提升到7成至8成以上，希望透過即時提供口服抗病毒藥物給長者的方式，降低長者確診後轉為中重症個案的機率。