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黨政金退出台南市政府　蔡育輝、李中岑請黃偉哲除「三害」

▲台南市議員蔡育輝、李中岑聯手質詢，請黃偉哲市長要清除身邊的三害，還市府政治清明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、李中岑聯手質詢，請黃偉哲市長要清除身邊的三害，還市府政治清明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝、李中岑聯手質詢，請黃偉哲市長要清除身邊的「三害」，並點名民進黨市黨部主委潘新傳、民進黨小英競選總統的財委會執行長郭再欽和經發局長陳凱凌等3人。

台南市議員蔡育輝、李中岑指出，3人跟民進黨高層關係緊密，分別涉及學甲爐渣案、樂活基金會包市府招標案及弊案纏身，讓台南鄉親批評台南市庫通黨庫，社會觀感不好，黃偉哲市長如果想要順利連任，一定要除三害。

蔡育輝指出，網路網友大罵台南是爐渣的故鄉，學甲爐渣案是緊密政商利益共同體，在談學甲爐渣案之前，必須先談超翔科技公司兩名『賴姓』人士在後壁嘉安段6筆土地傾倒爐渣，掩埋土地後，透過後壁農會媒介不知情農民種植花生及玉米，這些作物鉻和鎳數值居然都超過PH7，PH值來到107和110不等，高得嚇死人，兩人不法獲利6億2千多萬元遭檢察官起訴，但讓人痛心的是這6塊土地後續清理費高達9.4億元。

蔡育輝說，學甲爐渣案直指郭再欽，蔡壁如更說學甲爐渣案是緊密的政商利益共同體，主要的人際網絡是黃偉哲市長、郭再欽他是民進黨小英競選總統的財委會執行長也是明祥馨企業負責人、台南市民進黨市黨部主委潘新傳、潘新傳太太王曉嵐，學甲爐渣案已遭監察院糾正，糾正文指出，20154年學甲爐渣3筆土地遭埋爐渣，2019年里長陳情另有土地亦遭埋填爐渣，卻誤為2015年舊案，以致誤以為過了3年行政裁罰權時效消滅。

蔡育輝表示，台南被網友稱為爐渣的故鄉，截至目前為止還不知道究竟有多少爐渣傾倒在農業用地和工業用地？也不知道業者究竟獲利多少？讓人憂心的是台南違規傾倒廢棄土案全國第一，光今年上一季就新增253件，未來數億清理費還要全市民買單。

李中岑指出，潘新傳的太太王曉嵐，過去曾因長照機構超收老人上新聞，目前是樂活基金會董事長長照機構負責人，樂活基金會神通廣大，兩年內同時承接衛生局、社會局和民政局的招標案，市庫通黨庫？在衛生局招標部分，中央2021年補助金額70萬元承辦地點在中西區，承辦項目是失智友善社區補助計畫，2022年繼續承辦這項計畫，補助金額是60萬元。

▲台南市議員蔡育輝、李中岑聯手質詢，請黃偉哲市長要清除身邊的三害，還市府政治清明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑說，樂活基金會又同時承攬社會局的特約長期照顧交通接送、營養餐飲、失智照護服務和長照人員訓練等八項計畫，總計領取中央政府補助社會局經費高達2千8百萬7946元，又跟民政局租用魯活動中心作為社會福利使用，申請到的補助經費又有390萬7400元，這樣社會觀感會好嗎？

蔡育輝則表示，擔任民代以來從未見過經發局人事調動如此頻繁，請問市長人事案全都同意嗎？台南市府在2012年曾訂定市府及所屬機關學校辦理採購案件臨聘評選委員作業要點，卻在2019年廢止，新的法規內容改為『評選委員之外聘專家學者，由機關參考中央公共工程主管機關建治未能由該名單覓得是當人選，得敘明理由另行遴選』，才讓市府採購制度易生弊端，新的法規是否應廢止。

蔡育輝質問經發局長，2021年度柳科及新吉工業區汙水廠代操及環境監測標案，為何至今還未結標？是否是企業聯盟某公司有力人士想佔大部分股份？有力人士是經發局長推薦？陳凱凌局長勞務採購限制性招標底價如何訂？一般標比是如何？為什麼每件招標案局長與專委都擔任內聘委員？內聘、外聘委員名單市長決定的？還是局長決定的？為何外聘委員都是丁澈士、張鼎旺、王茂松、黃益助、傅豫東，市長還是局長決定。

蔡育輝表示，2019年變更新營都市化第三次通盤檢討，內政部都委會審議通過將新營第二市場將改為停車場，因第二市場土地一部分屬市有，一部分屬私有，當年為了讓攤販們順利設攤，市府有付租金從2012年起到2021年止，共支付1012萬元租金給私有地主，其中沈武德侯拿到822萬元，面臨拆遷攤販卻不願搬遷，土地屬市府的24家攤商還爭取登錄文化資產，黃偉哲市長承諾會讓新營第二市場順利拆遷，但到目前為止，只拆四間，執行不力導致經發局還要繼續支出租金，這是否涉及瀆職。

蔡育輝和李中岑認為，外界已經將黃偉哲市長跟民進黨市黨部主委潘新傳、民進黨小英競選總統的財委會執行長郭再欽和經發局長陳凱凌三人連結，黃偉哲市長要除三害才能破除不好的社會觀感，鄉親們都希望黨政金能退出台南市政府，還市府清明的政治氛圍。

針對市議員蔡育輝關心經發局大量人員頻繁調動。市長黃偉哲表示，有關八職等以上人員的調動他會知曉，而對於局處人員依法調動，他表示會尊重局處首長的決定。

經發局長陳凱凌也指出，有關蔡議員質詢的調動人員，為遵守台南市政府及所屬機關公務人員職期調任實施計畫第六點之規定所進行的輪調，皆有經過綜合考量各人員的專才與通才，且都是平調，是有保障公務人員職等的。

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