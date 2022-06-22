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快訊／民進黨正式徵召　林智堅：啟動桃園13鄉鎮請益之旅拚全壘打

▲民進黨提名林智堅參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅今天以視訊方式參加記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（22日）正式徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，林智堅因確診仍在隔離期，以視訊方式與會強調，他將盡快啟動請益之旅，向立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等前輩請益，並與市議員參選人走遍大街小巷，力拚「全壘打」。桃園市長鄭文燦則表示，林經過民調嚴格的考驗，相信他可無縫接軌桃園市政。

民進黨今天下午舉行「中央地方會做事，打造五星級城市」記者會。林智堅因上週確診仍在隔離期，他以視訊方式與會說，今天的場景讓他想起8年前，他與鄭文燦、基隆市長林右昌被徵召參選縣市首長，當時大家都不被看好，當選後每天戰戰兢兢、用優質的公共建設及更好的社會福利翻轉桃園和新竹，並成功打破原先藍綠的版圖，後於2018年順利連任當選。

林智堅說，8年前他提出新竹公園、動物園再生計畫，以及興建兒童醫院、打造公道三、改造南寮漁港等政見，現在都已經陸續實現，甚至繼續推動五楊高架橋向南延伸、輕軌等政策。他強調，桃園是自己太太的家鄉，獲得黨徵召讓他有機會讓226萬桃園鄉親來服務，「這是我無比的榮耀」。

林智堅表示，鄭文燦任內讓桃園脫胎換骨，經濟大躍進、福利也大幅提升，在各項媒體評比都能名列前茅，桃園不再只是有一座機場的城市，而是台灣面對全世界的國門之都，未來他一定會延續其五星級優質市政建設，讓桃園持續在國際發光發亮。

林智堅預告，他會盡快啟動請益之旅，走訪13個鄉鎮傾聽在地聲音，並結合在地議員，讓民眾看見優質人才，力拚「全壘打」，合力創造桃園下一個黃金10年。林並感謝鄭運鵬、鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等前輩，「團結才能夠打贏這場選戰」，民進黨是給年輕人機會的政黨，8年來他從「年輕市長」變成「中年市長」，「我已經準備好迎接下一個挑戰，年底桃園市長選戰不是藍綠之爭，而是桃園持續進步的保衛戰」。

鄭文燦今天在會中表示，桃園、新竹是共同生活圈，也是台北市以外年輕指標最高、經濟實力最強的兩個城市，過去8年來，他在桃園創造城市轉型的標竿，林智堅則將新竹打造為最幸福城市，彼此共學、成長、同行致遠，這一次桃竹聯隊組成過程中，林智堅是經過民調嚴格的考驗，在桃園市民的競爭度超過國民黨參選人張善政，且差距還有拉大的趨勢，代表市民接受林智堅，對他也很熟悉。

鄭文燦細數，桃園、新竹過去在科技、教育、文化等領域互相學習，相信林智堅可以無縫接軌，接棒桃園市，打造下一個黃金10年，他當了8年桃園市長，「最想贏的就是我們」，桃園市民的微笑和肯定，讓他在1年365天中1天當3天用，就連確診居隔期間也開了20場線上會議，「從燦哥市長到小智市長，市民一點都沒有違和感」。

鄭文燦說，希望基隆市、桃園市、新竹市都寫下8年執政的好成績，讓大家看到綠色執政用心、認真、打拚的價值，相信一定可以繼續發光發亮。

▲民進黨提名林智堅參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文隔空向新竹市長林智堅揮手打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨提名林智堅參選桃園，鄭文燦致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長鄭文燦讚美新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

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鄭文燦林智堅桃園

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