鐵道檢查員釋35缺額！首度取消筆試合格門檻　「最高加薪1.6萬」

▲交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2021年4月發生太魯閣號事故奪49條人命，交通部仿飛安檢查機制，首設「鐵道監理檢查員」，規劃招募42名檢查員，迄今僅5人錄取，交通部鐵道局今(6/22)公布第三次招募，釋出35名職缺，首度降低門檻，取消筆試合格制，並將提敘依照年資「加薪」，最高可加薪1.4萬到1.6萬元不等。

為確保台鐵及其他鐵道運輸單位行車安全，交通部鐵道局首度設置「鐵道監理檢查員」，規劃招募42名檢查員，鐵道局去(2021)年底首度招考16人，因報名時間僅2週且考試門檻高，有12人報名，最後僅錄取2人，包括資深檢查員及助理檢查員各1人，已完成訓練，全台首批鐵道檢查員「001」、「002」號6月6日也已正式上線，該2人身分曝光，曾是雙鐵駕駛。

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今年上半年鐵道局再度辦理第二波招募，釋出30個名額，約42人報考，僅5人通過考試被錄取，包括主任檢查員及資深檢查員各2人，助理檢查員1人，不過好不容易錄取，事後卻僅3人將到職，傳出起薪5.6萬到7萬元起對資深人才誘因不足。

交通部鐵道局今再度公布第三波招募，釋出35名缺額，招募具鐵路機構營運、維修實務經驗之聘用鐵路監理檢查員，報名日期自6/22起至7/26止，採掛號郵寄通訊報名。

▲交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

鐵道局營運監理組長徐榮崇表示，此次招考預計8/17舉辦筆試，暫定9/5及9/6面試，其中雖然會考筆試，但將把筆試合格門檻拿掉，即便沒有及格，也有進入面試資格；此外，招募新進人員薪資也將不再以薪點最低薪起跳，譬如招考資歷要求最低要有4年以上，錄取人有6年資歷，將依照多了2年資歷爭取題序加薪。

據了解，鐵道局申請提敘和爭取較高薪點折合率，以助理檢查員8職等為例，薪資依年資不同可從5.6萬提高到最高7萬元；資深檢查員9職等薪資可從6.3萬提升到最高7.7萬；主任檢查員薪資可7萬元增加至最高8.6萬元，並可回溯至第一批已錄取鐵道檢查員。

徐榮崇表示，第三批招募檢查員預計10月報到，另今年年底前還將再有一波招募，希望可以完成42名檢查員招募滿額目標。