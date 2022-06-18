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鐵道局施工出包圍籬擦撞區間車　即起停工「檢討懲處」

▲▼鐵道局吊掛懸鋼出包撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲鐵道局吊掛懸鋼出包撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

鐵道局今施作台鐵台南地下化工程時出包，廠商吊掛懸鋼時碰觸圍籬入侵路線，一列區間車剛好行駛而來，鐵道局瞭望員衝向前示警，但仍剎車不及擦撞上，所幸全車旅客平安。鐵道局長伍勝園表示，目前已經要求該標案全面停工，並將對廠商責任檢討和罰款懲處，另對南工處段長也將檢討懲處。

鐵道局今晚表示，南工處負責之台南市區鐵路地下化工程正進行南臺南站(台鐵里程K361+410)臨時鋼柱吊移作業，現場型鋼材料堆置於臨軌側圍籬旁，因移動型鋼期間，型鋼重心不穩，不慎碰撞圍籬，圍籬因而侵入軌道淨空，工地現場設置之電子圍籬立即發出警報，瞭望員隨即衝往事發地點北方警示3167次列車停車。

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鐵道局指出，因煞車距離不足，於11時38分與圍籬發生擦撞，導致第1、2節列車車廂側面有輕微擦傷；同時施工廠商立即動員人力及機具，撤離入侵之臨軌側圍籬至安全淨空外。本次事件歷時共7分鐘，現場經台鐵局駕駛員下車查看車輛狀況後，已於11時45分駛離現場，恢復正常營運。

鐵道局強調，已要求C214標全面停工，重新檢視工地材料堆置、吊掛等作業程序，確認符合規定後，始得復工。針對本次事件將對承攬廠商大陸工程公司及監造單位台灣世曦公司進行人員責任檢討、扣罰懲處，本局南工處主管亦將檢討議處。

伍勝園表示，今起事件因施工型鋼堆置在臨時軌安全圍籬旁，離圍籬僅距離65公分，廠商吊掛移動時重心不穩，碰撞到圍籬，放置地點靠近圍籬太近確實比較有風險，已要求即起停工全面檢視材料堆積位置，以及吊掛作業程序，須提出相關檢討方案且符合要求才能動工，沒弄好就不准動工。

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