鐵道局施工圍籬入侵擦撞區間車！　這件事連運安會也看不下去

▲鐵道局吊掛懸鋼出包撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局今施作台鐵台南地下化工程，吊掛懸鋼時碰撞圍籬入侵路線，擦撞疾駛而來的區間車，所幸全車旅客平安。國家運輸安全調查委員會今已派員前往了解，明將開會決定是否列重大鐵道事故調查。運安會表示，鐵道局要負責台鐵工程，又要監理台鐵，交通部應將兩者功能分開，重新檢視組織分工。

今上午11時38分，台鐵一列3167次區間車行駛至台南=保安間東正線，施工圍籬傾斜突然侵入路線，3167次剎車不及猛然撞上，車輛輕微擦傷，所幸全車旅客無人受傷。

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經查，該起事件是交通部鐵道局正在施作台南鐵路地下化工程，施工地點靠近台鐵軌道旁，設有安全圍籬，未料鐵道局廠商施工吊掛懸鋼時，突然碰撞圍籬，導致圍籬入侵台鐵路線，一輛區間車正疾駛而來，司機員緊急剎車不及仍擦撞上施工安全圍籬，車輛有些維受損，經施工人員將圍籬移到路線外後，列車恢復行車，約延誤7分鐘發車。

▲鐵道局吊掛懸鋼出包撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

運安會表示，今天已派2名人員前往事發地點調查和瞭解情況，明天運安會將召開事故調查會議決定是否啟動調查，明天將會公布。

運安會表示，鐵道局要負責台鐵工程施工，又要監理台鐵，兩者角色有衝突，在太魯閣號事故調查報告中，運安會就已經對交通部提出改善建議，希望交通部重新檢視組織分工，明確區分鐵道安全監理、鐵道工程及鐵路營運組織之專責化，鐵道局的施工和監理功能應該分開，以利權責分明。