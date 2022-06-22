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大陸 大陸焦點 特派現場

解密！解放軍深山藏海軍部隊　「隔空」傳信息給千里遠軍艦

▲解放軍海軍071船塢登陸艦崑崙山及井岡山艦。（圖／大陸國防部）

▲解放軍許多「深山海軍部隊」，「隔空」傳達重要信息給遠洋船艦。（圖／大陸國防部）

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《央視》軍事日前報導一群「大山裡的海軍」，解放軍海軍不是所有部隊都能見到大海，少量部隊會駐紮在深山內陸，如後勤保障基地、雷達站等等，隔空與海上軍艦打交道。尤其，高山上雷達站和通信站，直接向軍艦提供著的信息和指令，是軍艦十分重要「深山」後盾。

▲深山海軍、解放軍。（圖／央視軍事）

▲深山裡解放軍海軍，負責管理彈藥。（圖／央視軍事）

解密深山裡解放軍海軍，央視軍事報導介紹廣西柳州深山一群「看不見海的海軍」，隸屬南部戰區海軍駐桂某彈藥倉庫的軍械技術保障兵。官兵們常年與彈藥打交道，聞「味」就能辨別彈藥的好壞。

南部戰區海軍駐桂某彈藥倉庫保管隊隊長陳如意說，某一次跟官兵弟兄執勤，清點彈藥庫，突然聞到奇怪味道，後來照到有疑點的鄉梓一打開，發現了一枚外觀破損的「危彈」，提早解除危機。

央視軍事之前也曾報導，駐守湘西腹地的海軍。遠離海洋的神秘湘西腹地，有一支年輕的海軍分隊長期駐守在那大山深處：海軍參謀部某保障大隊南北山分隊，距離最近的海岸線超過1千公里，很多官兵沒見過大海、沒登上過軍艦。

報導稱，南北山分隊與海洋戰艦「隔空」合作，官兵們負責維護一根根長達數千米的通信天線，將任務指令通過條條電波，送往遠海大洋的軍艦和潛艇上。

▲▼深山裡的解放軍 。（圖／翻攝 網易軍事）

▲解放軍海軍隱藏在大山裡，維護光纖訊號。（圖／央視軍事）

另外，位於大陸海南‬五指山‬深處‬也有‬一處‬海軍某部‬的試驗訓練場，該‬訓練場‬所轄‬任務區鋪設‬有‬全長65公里的國防光纜和‬10多處‬光纜井‬，連接大海的通信命脈、關係著‬軍艦‬的運作‬‬。

報導強調，為了‬確保‬通信‬聯繫‬暢通‬，海軍‬通信兵‬們‬‬需要‬定期‬進山‬檢查‬所有‬光纖訊號，頂著‬烈日‬爬山涉水‬都是‬常態‬，沿途‬還可‬能‬遇見‬毒蛇‬蚊蟲。由於‬國防‬光纜大部分都是‬深‬埋於地下，‬遇到‬斷點問題就需要‬依靠‬OTDR儀器‬尋找‬斷點位置；不過‬機器‬都會有誤差‬，有時候‬機器‬判定‬的斷點‬位置‬會和‬實際‬故障點‬相差‬數米‬之多‬，導致‬官兵可能‬耗費挖掘‬時間，但‬一無所獲‬‬。

報導稱，除了解放軍有許多部署在深山內陸的海軍部隊，如東部戰區海軍航空兵下轄多支通信分隊和雷達站就設在山上，東部戰區海軍某岸導團常年和大山為伴，北部戰區海軍某技術總站有群年輕官兵也常年駐守大山深處。

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