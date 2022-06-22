墜機畫面曝！海軍S-70C直升機墜毀　躺跑道中央....消防車待命

記者賴文萱、許宥孺、林冠吟／高雄報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，因不明原因在營區內發生意外墜毀，目前已知有4人受傷，傷勢情形不明，至於詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。而海軍司令部稍早也發布新聞稿回應，指出整起事故造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

▲海軍S-70C反潛直升機墜毀。（圖／蕭先生授權提供）



海軍S-70C直升機傳出墜毀消息後，海軍稍早也證實此項消息，並表示有4人送往海總急診，詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。不過有消息指出，整起事故原因為疑似直升機翼片失效脫落，導致直升機在半空中旋轉、重重墜地。

從畫面中可以看見，S-70C直升機躺在跑道正中央，疑似還有直升機翼片受損情形，旁邊更是佈滿泡沫，看得出來稍早重落地後引起火災的情形，一旁更有消防車在旁待命。

海軍司令部22日表示，反潛航空大隊乙架S-70C 反潛直升機（機號：2303），22日下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障於左營神鷹基地本場跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

海軍司令部進一步表示，本部除協請醫院給予最好治療外，並要求該型直升機立即暫停任務派遣，實施飛安特檢；有關直升機肇事原因，刻由專案小組釐清調查。