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S-70C墜毀「零件噴飛砸破民宅大門」　屋主嚇壞：以為有人尋仇

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀，零件砸毀民宅。（圖／民眾提供）

▲海軍S-70C反潛直升機墜毀，零件砸毀民宅。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞、林冠吟／高雄報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，因不明原因在營區內發生意外墜毀，目前已知有4人受傷，並有2人傷燙傷情形較為嚴重，至於詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。而直升機墜毀當下，現場冒出濃濃黑煙，更有直升機零件噴出，當場砸穿民宅鐵門，所幸並無造成人員傷亡，但仍讓民眾受到不少驚嚇，屋主聽到巨響瞬間，出來查看驚見鐵門出現一個洞，還一度以為被人尋仇。

▲▼海軍S-70C直升機墜毀，零件砸毀民宅，屋主受訪。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲海軍S-70C直升機墜毀，零件砸毀民宅，巨大聲響一度讓屋主以為被尋仇。（圖／記者陳宏瑞攝）

根據最新消息指出，海軍S-70C直升機22日下午傳出墜毀消息後，海軍稍早也證實此項消息，並表示有4人送往海總急診，詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。不過有消息指出，整起事故原因為疑似直升機翼片失效脫落，導致直升機在半空中旋轉、重重墜地。

而屋主兒子受訪時表示，聽到巨響出來查看後，就看到鐵門被砸穿一個洞再那邊，媽媽還一度以為被人家尋仇。他們起初是覺得前面在施空，可能有貨車掉落零件，砸穿鐵門，不過又覺得應該沒有那麼大力，一問才知道是直升機掉下來。

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀，零件砸毀民宅。（圖／民眾提供）

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀，零件砸毀民宅。（圖／民眾提供）

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀，零件砸毀民宅。（圖／民眾提供）

另外也有目擊者指出，當時自己在工作，聞到很濃的煙味才跑出來看，濃煙很大，附近鄰居說有聽到聲音，鄰居騎車過去營區看，才發現是直升機掉下來。

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀。（圖／蕭先生授權提供）

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀。（圖／蕭先生授權提供）

▲▼S-70C直升機,中華民國海軍,反潛直升機。（圖／記者李毓康攝）

據了解，S-70C反潛直昇機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日第一批新機交給海軍使用；該型機由美國賽考斯基公司製造，搭載二具T700-GE-401型引擎，最大飛行速度150節，操作昇限13000呎，任務時限2.6小時，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主(被)動式聲標及空投魚雷，可配合成功級艦及康定級艦艦載作業能力；另可依戰時特性實施不落艦加油及垂直整補作業。

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