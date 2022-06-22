海軍S-70C直升機墜毀釀4傷　零件噴飛！民宅鐵捲門慘被砸穿

▲海軍S-70C反潛直升機墜毀，零件砸毀民宅鐵捲門。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，因不明原因在營區內發生意外墜毀，目前已知有4人受傷，傷勢情形不明，至於詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。而直升機墜毀當下，現場更冒出濃濃黑煙，更有直升機零件噴出，當場砸穿民宅鐵門，所幸並無造成人員傷亡，但仍讓民眾受到不少驚嚇。

根據最新消息指出，海軍S-70C直升機傳出墜毀消息後，海軍稍早也證實此項消息，並表示有4人送往海總急診，詳細墜機原因仍有待進一步調查釐清。不過有消息指出，整起事故原因為疑似直升機翼片失效脫落，導致直升機在半空中旋轉、重重墜地。

▲S-70C直升機22日下午傳出重落地事件。（圖／記者李毓康攝）



直升機墜毀後發出巨大聲響，並冒出濃濃黑煙，目擊者蕭先生指出，當時自己在工作，聞到很濃的煙味才跑出來看，濃煙很大，附近鄰居說有聽到聲音，鄰居騎車過去營區看，才發現是直升機掉下來。

據了解，S-70C反潛直昇機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日第一批新機交給本軍使用；該型機由美國賽考斯基公司製造，搭載二具T700-GE-401型引擎，最大飛行速度150節，操作昇限13000呎，任務時限2.6小時，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主(被)動式聲標及空投魚雷，可配合成功級艦及康定級艦艦載作業能力；另可依戰時特性實施不落艦加油及垂直整補作業。

▼直升機墜毀時零件噴飛砸入民宅，幸無人受傷。（圖／民眾提供）