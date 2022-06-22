快訊／海軍S-70C直升機墜毀！4軍官最新傷況曝　1人昏迷15%燙傷

▲海軍直升機S-70C墜毀冒出濃濃黑煙。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

海軍一架S-70C反潛直升機22日下午4時傳出於高雄左營墜毀。初步了解，機上人員駕駛中校陳錦凡臉部擦挫傷，左手左腳擦挫傷；副駕駛上尉鄭行杰，右手穿刺傷、右手右腳鈍挫傷；士官長郭冠廷，身體約5%燒燙傷，已實施預防性插管；士官長劉尚鈞意識不清楚，身體約有15%傷燙傷，已送往國軍高雄總醫院左營分院搶救。

據悉，當時直升機滯空測試時，機身原地打轉，隨後側傾墜地，造成機內4軍官受傷，墜地後駕駛有自行爬出，位於後座的組員傷況則較為嚴重。

熟知直升機操作的軍官表示，這不是重落地，重落地是降落時，降得比較重，直升機姿態不會改變，而今天還起火燃燒，這是「墜機」。重落地可以完成降落程序，但今天直升機姿態改變、失衡側翻，就是墜機。

據海軍官網指出，S-70C反潛直昇機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日第一批新機交給海軍使用；該型機由美國賽考斯基公司製造，搭載二具T700-GE-401型引擎，最大飛行速度150節，操作昇限13000呎，任務時限2.6小時，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主(被)動式聲標及空投魚雷，可配合成功級艦及康定級艦艦載作業能力；另可依戰時特性實施不落艦加油及垂直整補作業。