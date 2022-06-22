彰化+3873例！將進入常態流行階段　最快6月底降級

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣公布今天新增個案數為3,873例，累計確診數150,757人，衛生局長葉彥伯表示，目前確診個案數上下波動，維持緩降，依彰化的狀況來看，6/11高峰期過後，開始緩降，目前累積感染率12.37%，預估在6月底7月初疫情發展可降級進入常態流行階段。

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▲彰化6月22日新增3873例。（圖／記者唐詠絮攝）

葉局長表示，每日發生率(每10萬人)比較北中南之趨勢，中南部緩降趨勢明確，據台大流行病學教授陳秀熙的估計，到了全國單日確診案例降到3萬例以下的時候，換算到彰化縣，預估到７月初彰化單日確診數就差不多在1千至2千之間，就會進入常態流行階段。

▲彰化疫情持續趨緩。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯指出，常態流行是指確診數維持在一定幅度，群體具有免疫保護力，個案數在一個比較低的狀況上下波動，類似流感，冬天確診人數多，平常日較少，每年的流行樣態則維持差不多的波動起伏。因此，不再回到清零策略，而所有傳染病在大流行過後，最終就會走向常態流行的狀態，可預期中南部、北部到這個月底，也有機會走入常態流行的狀態。

葉彥伯進一步說明，今天確診本土個案年齡分布，確診個案以青壯年族群 (18-50歲)最多，但降至一半以下；老年族群個案比例已增加至1成5以上，老人的感染率上升慢，下降也慢，時間較長，因此確診個案數仍會維持一段時間，之後才會逐漸下降；12歲以下、18歲以下的比率變動不大。18歲以下18.1%、19至64歲67.2%、65歲以上14.7%，有打三劑疫苗，相對重症的機率會減少很多，所以打疫苗很重要。

王惠美說，7月很快即將到來，疫情也慢慢控管下來，大家會想走出戶外，縣府也規劃一系列的戶外活動，包括彰化走讀藝術節，去年規劃在彰化市，今年在鹿港鎮，衝擊會有一點大，因為大家印象中的鹿港是比較傳統的，這種實驗劇場則是比較現代化的，最主要是利用實驗的精神，與鹿港獨特的人文雅韻來配合環境劇場元素，開發場域的可能性，讓鹿港鄉親有全然不同的感受，將歷史軌跡與藝術發展融在一起。