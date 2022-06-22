　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化+3873例！將進入常態流行階段　最快6月底降級

▲彰化6月22日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣公布今天新增個案數為3,873例，累計確診數150,757人，衛生局長葉彥伯表示，目前確診個案數上下波動，維持緩降，依彰化的狀況來看，6/11高峰期過後，開始緩降，目前累積感染率12.37%，預估在6月底7月初疫情發展可降級進入常態流行階段。

▲彰化6月22日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化6月22日新增3873例。（圖／記者唐詠絮攝）

葉局長表示，每日發生率(每10萬人)比較北中南之趨勢，中南部緩降趨勢明確，據台大流行病學教授陳秀熙的估計，到了全國單日確診案例降到3萬例以下的時候，換算到彰化縣，預估到７月初彰化單日確診數就差不多在1千至2千之間，就會進入常態流行階段。

▲彰化6月22日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

▲彰化疫情持續趨緩。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯指出，常態流行是指確診數維持在一定幅度，群體具有免疫保護力，個案數在一個比較低的狀況上下波動，類似流感，冬天確診人數多，平常日較少，每年的流行樣態則維持差不多的波動起伏。因此，不再回到清零策略，而所有傳染病在大流行過後，最終就會走向常態流行的狀態，可預期中南部、北部到這個月底，也有機會走入常態流行的狀態。

▲彰化6月22日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

葉彥伯進一步說明，今天確診本土個案年齡分布，確診個案以青壯年族群 (18-50歲)最多，但降至一半以下；老年族群個案比例已增加至1成5以上，老人的感染率上升慢，下降也慢，時間較長，因此確診個案數仍會維持一段時間，之後才會逐漸下降；12歲以下、18歲以下的比率變動不大。18歲以下18.1%、19至64歲67.2%、65歲以上14.7%，有打三劑疫苗，相對重症的機率會減少很多，所以打疫苗很重要。

▲彰化6月22日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

王惠美說，7月很快即將到來，疫情也慢慢控管下來，大家會想走出戶外，縣府也規劃一系列的戶外活動，包括彰化走讀藝術節，去年規劃在彰化市，今年在鹿港鎮，衝擊會有一點大，因為大家印象中的鹿港是比較傳統的，這種實驗劇場則是比較現代化的，最主要是利用實驗的精神，與鹿港獨特的人文雅韻來配合環境劇場元素，開發場域的可能性，讓鹿港鄉親有全然不同的感受，將歷史軌跡與藝術發展融在一起。

▲彰化6月22日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
這4天「午後雷雨範圍擴大」　半個台灣防大雨
安柏赫德「電梯激吻女模」畫面曝！爆與馬斯克3P　在強尼戴普豪
快訊／社區大樓驚傳10歲女童墜落！　倒臥中庭無生命跡象
快訊／S-70C直升機墜毀！4軍官最新傷況曝
墜機畫面曝！海軍S-70C直升機墜毀
S-70C墜機1機工長傷勢嚴重未脫險　蔡英文下令了！
快訊／S-70C直升機墜毀釀4傷　2軍官嚴重燙傷
快訊／S-70C直升機墜地疑「裝備故障」　該型機即刻暫停任務
LIVE／S-70C直升機重落地！4人送醫　海總急診最新畫面
疑翼片脫落「半空旋轉重摔」！海軍S-70C直升機墜毀黑煙畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

弱勢高三生僅7成有升學意願！「邊緣戶家庭」孩子為家計中斷學業

暑假來探索知識　教部＋故宮＋文化部合推5300場展演活動

彰化+3873例！將進入常態流行階段　最快6月底降級

快訊／新任桃市警局長許錫榮快篩陽確診　已依規定進行7+7隔離

兒女超有成就！鄰居夫婦生病「只剩陌生人陪伴」　他嘆寧不婚不生

求生技能點滿！「寶貝在忙嗎」他連回10句　萬人噴笑：答好答滿了

週末水氣再增！這4天「午後雷雨範圍擴大」　半個台灣都要防大雨

沒喝過新品牌手搖飲！她曝從小到大只喝「這2家」：可憐嗎

桃園+4680例本土確診個案　鄭文燦：疫情已有往下降趨勢

台東+514　醫院及衛生所假日可視訊判讀陽性之快篩

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

弱勢高三生僅7成有升學意願！「邊緣戶家庭」孩子為家計中斷學業

暑假來探索知識　教部＋故宮＋文化部合推5300場展演活動

彰化+3873例！將進入常態流行階段　最快6月底降級

快訊／新任桃市警局長許錫榮快篩陽確診　已依規定進行7+7隔離

兒女超有成就！鄰居夫婦生病「只剩陌生人陪伴」　他嘆寧不婚不生

求生技能點滿！「寶貝在忙嗎」他連回10句　萬人噴笑：答好答滿了

週末水氣再增！這4天「午後雷雨範圍擴大」　半個台灣都要防大雨

沒喝過新品牌手搖飲！她曝從小到大只喝「這2家」：可憐嗎

桃園+4680例本土確診個案　鄭文燦：疫情已有往下降趨勢

台東+514　醫院及衛生所假日可視訊判讀陽性之快篩

律師主張瑪莎惡少無殺人犯意「只是常見的行車糾紛」　法官這樣說

結婚甜吻閃炸！BL劇《正負之間》迎大結局　雙CP修成正果

弱勢高三生僅7成有升學意願！「邊緣戶家庭」孩子為家計中斷學業

歐洲領袖超挺、普丁沒意見！楊永明曝「烏克蘭入歐盟」：沒這麼簡單

安柏赫德認演藝事業已GG！　將「出書揭跟強尼的恩怨」撈天價簽約金

暑假來探索知識　教部＋故宮＋文化部合推5300場展演活動

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

尪偶遇AV女優太興奮！她氣炸釣出本尊「買包道歉」　爽賺1棟房首付

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

防假訊息與境外資金影響年底大選　北檢召集策略會啟動選舉查察

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

孩子稱「爸過世」震撼萬人　媽曝真相

好市多櫛瓜「炸滿滿生命力」　她傻：外觀超新鮮

快訊／今本土+52213！各縣市確診分佈曝

快訊／今增171死亡！本土+52213

突跳入帳通知！他爽看「郵局金額」下秒臉歪

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

死亡+171！19歲男確診後抽搐吐血　羅一鈞曝死因

痛徹心扉！知名作家楊渡發文哀悼喪女之痛

更多熱門

相關新聞

民進黨團「皮包骨兄弟」要縣長道歉　王惠美反擊：選舉作秀獵巫

民進黨團「皮包骨兄弟」要縣長道歉　王惠美反擊：選舉作秀獵巫

和美葉家皮包骨3兄弟，家境貧苦引發社會關注，老大也因營養不良及肺炎驟然離世，今天議會民進黨團要求縣府在開議時提專案報告，並召開記者會砲轟縣府失能，要縣長王惠美道歉負責，縣府也回擊，請黨團不要為了選舉與作秀消費3兄弟，與其獵巫式栽贓抹黑，不如多關心並協助通報邊緣戶，將社會安全網落實。

即／新任桃市警局長徐錫榮快篩陽確診

即／新任桃市警局長徐錫榮快篩陽確診

桃市+4680　疫情已有往下降趨勢

桃市+4680　疫情已有往下降趨勢

台東+514　醫院及衛生所假日可視訊判讀陽性之快篩

台東+514　醫院及衛生所假日可視訊判讀陽性之快篩

台中+7909！11死1例MIS-C症

台中+7909！11死1例MIS-C症

關鍵字：

台灣防疫彰化衛生局確診默德納BNT

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面