俄空軍在烏表現不佳！英國曝「2關鍵」：訓練只是為了討普丁歡心

▲英國認為，俄羅斯空軍在本次戰役中表現平平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國國防部本週指出，截至目前為止，俄羅斯空軍在入侵烏克蘭的行動中「表現不佳」，導致俄軍失去空中優勢。英國分析，西方為烏克蘭提供強大武器，導致俄羅斯有所顧忌，不得不改採保守戰術，以及俄羅斯空軍訓練出了問題所致。

據福斯新聞報導，西方國家在俄羅斯揮軍直入烏克蘭後，迅速為烏提供數十億美元的軍援，還送去了超過1400套的防空系統、火箭系統、反裝甲武器等軍備，讓烏克蘭得以在戰爭初期成功守住國土。

英國國防部指出，原以為能靠著閃電戰略迅速拿下基輔的俄軍，在烏克蘭激烈的反抗下陷入拉鋸，導致俄軍損失慘重，不得不改採保守戰術規避風險。儘管有著強大的空軍部隊，但戰爭初期的失敗讓俄羅斯不敢深入烏克蘭後方，也不敢持續為地面部隊提供空中力量，導致俄軍失去空中優勢，難以取勝。

英國也認為，俄羅斯空軍平時的訓練過於「照本宣科」，致使空軍在戰場上難以應對實際情況，「儘管俄軍擁有大批現代化戰機，但他們根本沒把空軍訓練好，他們的訓練更傾向於給高官留下深刻印象，而不是培養機組人員動態的主動性，所以空軍才難以滿足俄羅斯的西方式現代空中打擊需求」。

烏克蘭總統澤倫斯基在戰爭爆發初期，曾多次要求美國和北約（NATO）在烏克蘭上空設立禁飛區，不過在西方國家拒絕後，澤倫斯基就再也沒有提出相關請求，這可能與烏克蘭發現，俄羅斯在改變戰略後，空軍就失去優勢有關。