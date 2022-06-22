業務經理鹹濕傳訊小三「舔妳的嘴嘴」　正宮氣炸求償200萬

▲台北一名人妻發現老公外遇，還和小三互傳訊息表示，「舔妳的嘴嘴」等語，怒對小三求償200萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名人妻發現在廚具行擔任業務經理的老公，竟背著她外遇出軌，更和小三互傳鹹濕訊息表示，「愛妳」、「舔妳的嘴嘴」等語，讓人妻氣炸怒對小三求償200萬元。士林地院審理後，判小三需賠償人妻15萬元。

人妻向法官控訴，老公為某廚具行的業務經理，因業務往來之故進而認識一名謝姓女子。孰料，謝女竟利用老公想要接到訂單的心態，多次對老公送禮獻殷勤，2人因此發展出超越一般交友的情誼，讓老公整日無心家庭，一心一意和謝女傳LINE聊天；此外，人妻還指控2人常常一起出遊，甚至前往摩鐵發生關係，致使她精神痛苦不堪，怒向謝女求償100萬元的精神撫慰金。

另一方面，人妻也怒指，謝女還利用老公的職務權限，拿到商品的最低進貨價格、或讓老公無償幫她送貨、又或是幫客戶安裝等情形，以此享有不當利益，導致老公的業績下滑，進而影響到薪資收入，害他們家庭收入減少，再對謝女求償不當得利100萬元，累計共200萬元。

庭審時，謝女則向法官表示，她和人夫2人僅有工作業務往來，並沒有超過一般社交禮儀或朋友關係的行為。

士林地院勘查2人通訊軟體對話紀錄後卻發現，人夫和謝女2人常傳送互相擁抱、愛心等貼圖外，人夫還留言「愛妳」、「抱妳入懷、緊緊的」、「好想吻妳喔」、「親親」、「沒辦法就是太愛妳」，而人夫更曾向謝女表示，「舔妳的嘴嘴」等語，據此認定人夫和謝女2人絕非單純工作業務往來。

不過法官也表示，儘管人妻主張2人曾結伴前往汽車旅館發生關係，但人妻並無相關證據證明2人有發生關係，也無法從LINE的對話紀錄中認定；另，針對人妻提出因謝女緣故，導致家庭收入減少的部分，人妻亦無法舉證確實有因謝女緣故而導致收入減少，不過仍認定2人有逾越一般交友界線之事實，判處謝女應賠償人妻15萬元。