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摩鐵激戰50次+車震！小三反咬性侵　人夫喊冤：她傳裸照要我尻槍

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中一人夫外遇，經常與小三泡在汽車旅館整天，而後人夫買車送小三，兩人經常到各地出遊兼車震（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一人夫在網路上結識已婚女子阿雯(化名)，2人交往後經常整天泡在汽車旅館，上床次數至少50次以上，人夫後來更買車送阿雯，2人此後頻繁開車出遊，激情足跡遍及公園、超商、露營區、山區，經人夫的妻子發覺提告，阿雯卻稱自己是被脅迫的，人夫喊冤，表示他們1周至少上床4次，阿雯還送裸照要他看著打手槍，禁止他和老婆上床。案經上訴到台中高分院，判阿雯須賠償妻子35萬元。

妻子指控，丈夫於交友軟體認識阿雯，阿雯明知道他有家室，卻從2018年11月至2020年間和她丈夫多次上床，讓她感到相當痛苦，因此罹患憂鬱症，向阿雯求償60萬元。

阿雯辯稱，人夫從2019年開始恐嚇她，甚至威脅對她兒子不利，人夫強迫她出來見面並侵犯她，妻子所謂的多次上床，都是違反她的意願，並非刻意侵害配偶權。

人夫則喊冤，他2019年換車後，幾乎每週都會開新車帶阿雯到彰化一汽車旅館約會，一周至少上床4次，因為這家旅館比較便宜，他們整天都泡在汽車旅館裡，阿雯會叫他買牛奶讓她泡澡，還叫燒烤外送吃。

人夫表示，他曾因為在工地和阿雯發生關係，導致他下體發炎，2019年情人節前，阿雯還送他裸照當情人節禮物，阿雯叫他不能和老婆做愛，想要就拿她的照片打手槍。

人夫又稱，「2020年我買了一台車給阿雯後，都是在車上做愛」，阿雯說要和老公離婚，2月中就離家，他們都是在她住處附近的公園或超商發生關係，也有在路邊車上、山區發生關係。

人夫的友人證稱，他在露營區見過阿雯，當時人夫介紹這是他的女朋友，他見他們在露營區摟摟抱抱，後來2020年4月中，人夫又帶阿雯到露營區玩，人夫跟他借房間說要「休息」，被他婉拒後就離開了，半小時後，友人在露營區路邊，撞見人夫和阿雯在車上恩愛，他朝他們叭了一聲喇叭打招呼，不好意思打擾就離開了。

友人又稱，同年6月中午他經過苗栗省道，遇到人夫下車買咖啡，他驚見阿雯在車上沒穿衣服，當時他還調侃人夫「幸福喔」，人夫表示，他女友常常這樣子在車上挑逗他。

雖經法官檢閱資料，根據臉書打卡，人夫那天應在南投遊玩，友人於苗栗省道上巧遇的說法並不可信，不過阿雯仍和人夫在台中、嘉義、彰化汽車旅館、露營區等地幽會，其中在彰化旅館發生關係的次數多達50次以上，且阿雯不只傳裸照，也傳「去汽旅恩恩愛愛」等訊息給人夫，確認阿雯侵害妻子的配偶權，案經上訴到台中高分院，阿雯須賠償妻子精神撫慰金35萬元。

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