已婚機長偷吃座艙長！啪30次每月給3萬　她辯「被性侵的遮羞費」

▲某航空一名穆姓機長與溫姓座艙長偷情，溫女被機長老婆提告後，反咬被機長性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

某航空皆已婚的溫姓座艙長與穆姓機長偷情，期間至少上床30次，溫女會參加穆男同學會，穆男過年也到溫女家中吃年夜飯，還每個月給溫女3萬元。機長妻子發現姦情後提告索賠，溫女卻表示，自己是遭溫男性侵，溫才給她3萬元當遮羞費，但法官不採信，案經上訴到高等法院，判溫女需賠償機長妻子30萬元。而溫女的丈夫也向穆男提告，一審判穆男須賠償30萬元。

判決書指出，穆、溫於2017、2018年間不僅發生多次性行為，且以男女朋友的關係共同出席穆男同學會，穆男還到溫女家中與她父母一同吃年夜飯。機長的賴姓妻子指控，她居住在花蓮，因不捨丈夫往返花蓮、桃園舟車勞頓，所以在桃園購置房屋，夫妻2人經常分居。丈夫外遇導致她憂鬱症加重，向溫女求償精神撫慰金80萬元。

溫女辯稱，穆男從2017年開始追她，但她聽聞穆花名在外，同時追求數名女子，所以拒絕。穆在同年4月邀她與其他朋友共同聚餐，結果到場時卻只有她一人，穆趁她喝下含酒精的飲料，不勝酒力時性侵得逞，穆男因心有愧疚，才每個月匯款3萬元、共計18萬元遮羞費給她，她怕其他人知道性侵一事，勉強接受這樣的補償，此事他妻子也知道，且穆與老婆關係早已不睦才會離婚，老婆罹患憂鬱症與她無關。

穆男則表示，他與溫女是同事，離職後發展成男女朋友關係，在住處發生性行為至少30次以上，並曾帶溫女參加他同學間的春酒、喬遷聚會等，他的同學也多少都知道他與溫女的關係。

法官認為，溫女未對性侵一事並未拿出有力證據，且穆、溫已做同事19年，知道對方有配偶，再檢驗2人的通訊紀錄，認為溫女已侵害賴姓妻子的配偶權；另穆男與賴女結婚已近30年，夫妻關係早有破綻，經此案已願離婚，審酌雙方身分、資力等一切情狀，處溫女應賠償30萬元。