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正宮酸「哼！長這樣」...失控小三16刀刺死牙醫　求法官收押她

▲▼ 台北市文山區呂姓牙醫呂俊瑤命案，小三曾廉容殺人罪移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲小三曾姓女子聲稱被牙醫妻子的話激怒，所以失控刺死牙醫，希望法官繼續收押她 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾姓女子和年紀大她30歲已婚呂姓牙醫發生不倫多年，今年3月1日疑因不滿呂男不跟元配離婚，持刀在呂家大門狠刺呂男16刀致死，呂妻目睹崩潰，檢察官日前依殺人罪起訴曾女，台北地院今首開移審庭，曾女否認犯罪，辯稱當時呂妻突然出現說：「哼！長這樣」，她一聽就失控，記不清楚事情怎麼發生的，希望法院繼續羈押她。法官審理後裁定收押。

28歲的曾姓女子在法庭上說詞避重就輕，她否認曾在57歲的呂姓牙醫診所工作過，她說自己是在買咖啡的時候，被呂男搭訕，因為呂男頭髮黑的，看起來40多歲，之後呂男真誠追求，又說會想辦法跟妻子離婚，她就答應交往並同居，不過曾男偶而會到家裡和妻女吃飯。

北檢起訴指出，曾女和呂男過去就有多次爭執，曾女多次買刀劃傷曾男手掌、胸部等處，呂男把刀子拿走藏放，曾女還會再去買新的刀子，3月1日中午左右，曾女得知呂男回家用餐，就用背包帶著2把刀前往埋伏，當場攔截正好騎機車出門的呂男。

此時，呂妻出現，呂男為免發生衝突，叫妻子回家裡去，曾女因而心生不滿，持刀猛刺呂男胸、腹部後自殘，呂妻回到大門前，看到丈夫倒臥血泊而痛哭失聲，呂男送醫急救後不治，身上有多達16處刀傷，最深的刺進肺部，曾女則手腕、頸部有割刺傷，並無大礙。

北院22日開庭時，曾女否認犯行，但對包括為何看到呂妻不離開，為何要拿起刀子等關鍵案情多避重就輕，曾女表示，因為呂妻見到她就說「哼！長這樣」，「妳自找的」等語，曾女自稱長期處於痛苦的情緒中，一聽這些話就覺得自己母親被侮辱，然後就開始失控，之後的事情都「記不清楚了」。

曾女還解釋，因為過去呂男長揍她，所以她會去買刀自保，事發當天不是刻意在包包裡放2把刀子，是平常就為揹著防身用，也會揹去學校上課。

法官庭訊最後表示，願意考慮讓曾女交保，回到屏東和母親同住，整理情緒，但須定期到派出所報到，法官也曾親自打電話與曾母連繫，但曾母表示無法北上，希望法院依法處理，曾女則當庭說：「我想繼續被押」，法官因此依殺人重罪，犯嫌重大，有逃亡之餘，且犯後自殘，為保被告權益與審判進行，裁定羈押。

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