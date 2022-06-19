妻堅決打掉第3胎...夫年初三驚見她甜摟小鮮肉腰　綠炸求償百萬

▲蘇男和老婆原計畫生第三胎，未料老婆懷上後，竟堅持打掉；他察覺有異跟蹤老婆，卻發現老婆和小王共乘機車，甜蜜摟腰。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／屏東報導

屏東一名蘇姓男子和老婆婚後育有2名子女，原本2人計畫在2020年間再生育第3名子女，不料老婆懷上後，卻執意打掉，流產後更以要空間、自由等為由，搬出住處，因而讓蘇男察覺有異，在老婆租屋處附近跟蹤埋伏，竟被他發現老婆和藍姓男子2人共乘機車，並有親密摸大腿、摟腰等行為，瞬間綠炸，怒對藍男提告求償100萬元。屏東地院審理後，判藍男須賠償蘇男10萬元。

蘇姓人夫向法官痛訴，他和老婆2人在2015年結婚，婚後育有2名子女，原生活幸福美滿，2人更計畫準備生育第3名子女。孰知，老婆從去年開始便抗拒和他一起出遊，卻時常在假日和「友人」一起出遊，並拒絕透露友人姓名；而去年年中老婆懷上第三胎後，還堅持實施流產，等老婆結束流產手術後，更以要空間和自由等理由，硬是搬出住處和他分居，他無奈之下也只好配合老婆。

蘇男表示，老婆搬出去後，先是宣稱她和2名女同事一起在外租屋，還拒絕告訴他租屋處的地址，直到他事後查看老婆的行車紀錄器，竟發現老婆在搬家前一天，和一名男子同行。

而今年過年，老婆只有在大年初二的時候短暫返家探望子女，隨即匆匆離開要和友人出遊，讓疑心頓生的蘇男終於忍無可忍，便依著行車紀錄器的路線紀錄，在大年初三的時候順利找到老婆的租屋處，蹲守在附近。

這一次，他終於有了新發現。他發現，老婆竟和一名26歲的藍姓男子一起走出租屋處，2人還共騎一輛機車，更有摟腰、摸大腿等親密動作，甚至還在用完餐後一起返回租屋處，儼然已經同居，讓他瞬覺綠光罩頂。事後，他怒向老婆質問外遇一事，未料老婆竟反過來要求和他離婚，讓他氣炸，怒對藍男提告求償100萬元。

庭審時，藍男則辯稱，他和蘇男老婆並沒有同居，且2人交往分際也並未有逾越行為；至於2人會有「親密行為」，也是因為蘇男老婆小產後身體虛弱，他才會出手攙扶，並非是摸大腿。

屏東地院勘驗相關證據後發現，從畫面中來看，人妻坐上藍男機車時，先是扶著藍男的上臂，而藍男則扶握人妻光滑的大腿，人妻坐上機車後，更有以手環抱藍男的腰際等事實。

法官指出，大年初三，藍男卻和人妻於親友團聚的年假期間，單獨相約外出用餐，彼此衣著輕便，更屢有肢體接觸、肌膚相親之舉，足以認定2人互動親暱，藍男顯然不知與人妻避嫌，足以妨害蘇男婚姻共同生活之圓滿。

至於2人是否有同居一事，則因無確切證據指出人妻已確實與藍男同居，因此僅對2人交往分際逾越部分，判處藍男應賠償蘇男10萬元為適當。