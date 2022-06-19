講師狂愛銀行女主管　不甩協議照嘿咻…綠光夫索賠600萬結果出爐

▲某銀行已婚女主管偷吃講師，老公與小王互告同求600萬賠償，老公獲賠200萬、小王敗訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

一名已婚銀行女主管與一名同樣已婚的黃姓講師暗通款曲，多次上摩鐵恩愛，某次被女主管老公林男發現後，與黃男簽下協議書，載明黃不得與女子再有聯繫，但2人仍難分難捨，又多次到高檔飯店開房嘿咻，並再度被老公抓包，老公氣憤對黃男要求100萬損害賠償，與違約金500萬元，一審敗訴。老公不服上訴，而黃男則因名譽受損等因反告求償600萬，高等法院二審判老公獲賠200萬，而黃男部分駁回。

根據判決，林姓男子發現其在銀行工作的妻子，與在公司會議上結識的黃姓講師有不尋常來往，2017年11月雙方簽立聲明書與協議書，約定黃男與妻子不得再有非公務上的聯繫，但黃男仍捨棄不了愛意，私下以電子郵件與女子互動，並多次約到台北、台南等地的知名飯店開房，並傳訊傾訴「若妳和妳的先生撐不下去就離開，不論妳的婚姻狀態如何，都會有地方給妳住。」

偷吃行徑又再度被林男抓包，他憤而提告，民事方面以黃違反協議書內容為由求償違約金500萬，以及損害賠償100萬，但一審皆以罪證不足遭到駁回。

林男不服判決上訴，堅持求償600萬；另一方面，黃男則反駁他未與林妻發生性行為，且刑事部分檢察官已不起訴處分，並主張林男對他提告、將協議書內容「公開給辦案人員等第3人」知悉，已違反協議中「不得外流」的約定，同樣求償500萬，以及林男的誣告行為，已侵害他的名譽權，求償100萬，雙方互告對方求取600萬賠償。

黃男反訟主張，他簽立協議書，並已給了170萬，但林男仍持續以此事騷擾，打電話給他公司主管、威脅到公司鬧，或者訴諸媒體，甚至恐嚇黑白兩道都在跟蹤他，讓他大為崩潰；他也提出林男違反協議書中「收取賠償金後、不得將協議內容洩漏給第3人知悉」，否則應賠500萬的約定，以及請求林男誣告造成名譽損害的100萬賠償金，總計600萬。

而林妻接受調查則坦承，黃男將協議書給她看後表示「事情已解決了、希望能繼續交往」，仍多次開房發生關係，測謊也無不實反應。

高等法院審理發現，黃男曾傳訊給林表示「對不起，我只是一個很努力工作養三個尚年幼孩子的父親，我犯了錯，應全部由我來承擔，其他人都是無辜的，『再』給我一次和解的機會，我已絕無再和您太太有任何聯繋，我跪求您的諒解，您和我去事務所再和解平息這一切好嗎」、「面對公司的處置，我只剩最後一條活路，我會盡力釋出最大的和解誠意，但需要您對我公司出具誤會聲明及相關保證，若願意就請律師找我」，可見黃與林男妻子持續婚外情，才需懇求「再」給其一次和解機會。

法院認為，雖然刑事以不起訴處分，但民事獨立審判不受其拘束，2人確有發生婚外情與性行為的事實，黃主張林對其誣告並無不實，駁回100萬損害賠償；至於雙方協議書指的「第3人」在訴諸法律時應不得包含檢調單位、司法人員，於是也認為請求500萬違約金不合理。

而林男上訴部分，法院同意黃男持續與林妻交往而須付違約金，但從500萬減為100萬較為合理，同時也判准100萬損害賠償，黃總共需拿出200萬元。全案仍可上訴。