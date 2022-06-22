立陶宛農業部長今抵台　促雙邊農業交流合作

▲立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）上午抵台。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（EgidijusGiedraitis）今（22日）上午率團抵台，預定22日至24日進行訪問，吉爾卓帝斯在桃園機場並未發表談話，此行將為「2022台北國際食品展」的立陶宛館揭幕。

外交部昨天發布新聞稿表示，吉爾卓帝斯率領官員及企業代表訪台，是繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）12日至15日率團訪台後，立國高階官員一週內再度訪台，展現台立堅定友好情誼，及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。

外交部表示，吉爾卓帝斯在台期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動，另外，訪團還將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部，參訪台灣農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。

外交部表示，盼藉此提升台立對雙方農業及農產品經銷的了解與興趣，促進雙邊農業交流合作，打造互惠雙贏的緊密夥伴關係。