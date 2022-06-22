一半學弟妹讀了台大農經系落跑　學長陳吉仲喊話：能放眼全世界

▲陳吉仲說，行行出狀元，但有心投入農經系可以放眼全世界。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

臉書粉專「圖地」整理出台大61科系的學生人數、申請轉入人數、申請轉出人數及申請轉出比例，其中「經濟系」有最多學生想要轉入，「農經系」申請轉出比例則最高。台大農經系畢業的農委會主委陳吉仲今（22日）表示，行行出狀元，不管什麼科系可以學的東西很多，尤其台大是個寶藏，等著學弟妹去挖掘。

陳吉仲今出席「2022年台北國際食品展覽會臺灣館」開幕式被問，台大申請轉出最多的科系是農業經濟系看法，他認為，行行出狀元，農業沒什麼不好，以這次台北國際食品展有103間，都是最優質農漁畜產品，是農民辛苦生產的。

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陳吉仲說，農業經濟就是要針對整個市場分析、提供農業政策，其實有一定的市場，還是要呼籲若有興趣的可以全心投入，不只可站在台灣，還能放眼全世界，要鼓勵學弟妹大學是通識教育，不管什麼科系，可以學的東西很多，尤其台大是一個寶藏，等著學生們去挖掘。

陳吉仲最後強調，有機會很樂意將實際國內外市場通路介紹給農經系學弟妹，讓他們知道農經系不是只有單純的農經系而已。

這份數據發現，最多人申請轉出的科系是農經系，學生人數本來是46人，結果有23人欲轉出，申請轉出比例達50%，「一半的人都想走」，不過，該系也有1人申請轉入。