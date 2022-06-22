對抗BA.4與BA.5！　慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

▲▼台中慈濟感染科醫師表示，快篩試驗如果在15分鐘內出現T線才準，太久就沒意義了。（圖／慈濟醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

家用快篩試劑已成為居家常備用品，台中慈濟醫院感染科主任王瑞興提醒，快篩劑顧名思義就是「快速」篩檢，只要15分鐘內即可知道結果，放置太久是沒有意義的，因此超過15分鐘才出「線」，就沒參考價值了。

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目前居家快篩試劑可用於檢測人體是否帶有病毒抗原，可以找出正處於感染階段的病人，王瑞興表示，採檢的檢體滴入卡匣後，試劑利用毛細現象將抗原結合物帶至檢測線（Test line，T線）及控制線（Control line，C線）。

檢測線（T線）含有可與抗原結合的抗體，當病毒蛋白通過就會呈現出顏色；控制線（C線）是確保檢體量足夠讓試劑吸收，出現顏色才表示當次測試具參考價值。

王瑞興發現多數人仍懼怕使用鼻咽快篩且方式錯誤，新冠病毒主要攻擊上呼吸道系統，就是病毒集中地，冠狀病毒必須依附在細胞存活，所以做快篩時，要採集到上呼吸道系統的細胞，才能正確檢測出病毒，一旦出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、胸悶等上呼吸道症狀時，最好做快篩。

使用鼻咽快篩時，不管仰頭或平視，只要將快篩棒深入鼻孔，往耳垂的方向延伸，依成人小孩不同頭型大小，成人深入長度約10到13公分到達鼻咽處，旋轉數圈採集後取出即完成。

「一般家用快篩試劑要在病毒含量CT值25左右才能檢驗出陽性，只要正確採集檢體，都具有參考價值。」王瑞興指出，多數人較困惑的是T線出現微弱紅線代表什麼？王瑞興回應，15分鐘內出現微弱的T線，表示體內病毒沒那麼多；但是若超過廠商建議判讀時間才出現T線，則沒有參考價值。

Omicron新變異株BA.4與BA.5來勢洶洶，王瑞興建議雖然病毒偶有變異，只要落實勤洗手、戴口罩、定期清消環境，增強自我免疫力，就能降低病毒入侵的機會。