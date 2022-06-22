彰化大型醫院身心科爆群聚　130人確診...醫護控：毫無防護設備

▲彰化1間大型醫院爆發群聚感染。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間海線大型醫療醫院，傳出身心科病房至少有130人PCR採檢陽性，院方卻毫無作為，也沒讓護理及清潔人員穿上防護隔離衣等裝備，1人還得照顧20名確診病人，最後只能向媒體投訴，對此院方表示，一切都是依照中央指引進行，提出6點說明，並強調醫院在疫情期間真的非常辛苦，請多給醫護人員支持和鼓勵。

這起醫院群聚感染事件發生在6月9日，院內身心科病房內有多人呼吸道症狀感染，採檢後至少有130人確診，也有向衛生局通報，有醫護人員爆料指出，院內無感控作為，也沒清消更沒防護裝備，甚至也讓清潔人員穿梭在病房、負壓隔離病房及身心科病房之間， 醫護人員也曾聯繫1922告知此事，但得到的回覆竟是要他們去找院長及勞工局投訴，萬一造成更大的群聚感染，這恐怕難以想像。

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▲彰化1間大型醫院爆發群聚感染。（圖／民眾提供）

院方提出以下6點說明：

一、本院6/9發現精神科慢性病房有病人出現症狀時，即主動進行全部病人採檢PCR，檢驗結果立即通報衛生主管機關，並說明本院處置方式。當天醫護團隊、感染科醫師及感管護理師，立即召開臨時會議討論因應措施。

二、本院精神科慢性病房依據衛生福利部111年6月14日衛部心字第1111761253號函，遵循COVID-19確診個案或原收治病人經確診為COVID-19時，以就地收治為原則，必要時再轉診至設有專責病房之醫院(其中9位病人病情變化轉至本院專責病房，現8位病情穩定已轉回精神科慢性病房)。

三、因應精神科慢性病人就地收治輕症或無症狀確診者，緩解醫療人員照護壓力，本院關閉一個精神科急性病房區調派12位護理人力加入照護，護病比為1:15，另外有10位護佐人員共同照護。

四、本院精神科病房總共配置11位清潔人員，每年皆由感染管制師進行清潔人員感染管制措施教育訓練及指導，疫情期間加強及要求人員清潔消毒及防護衣穿脫流程，並無安排臨時清潔工。

五、送餐為符合規範之人員，餐車不會進入病房區，餐點由工作人員進行發放。

六、護理部主管、感管師、醫師均定期或不定期前往關懷及探視，期間提供食物體恤同仁。若有問題諮詢均隨時給予指導，本院將再強化對同仁的心理輔導與關懷。