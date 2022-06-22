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崑大視訊系柳念煙以《花妮》寫家書　入圍眾影展榮耀受暴母親

▲崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，在各影展頻傳捷報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，在各影展頻傳捷報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

外配第二代子女，崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，這一部感人作品，在各影展頻傳捷報，一舉入圍「2022放視大賞」數位影音組最佳短片、「第十七屆螺絲起子影展」大專短片組最佳劇情片等多項競賽，這是她送給媽媽最真摯和解祝福。

▲崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，在各影展頻傳捷報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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柳念煙高中畢業於苗栗三義高中多媒體設計學程，她的媽媽來自印尼，但因不堪長期受到台籍丈夫言語與肢體暴力的對待，加上婆婆以「小孩跟媽媽住容易有印尼口音」為由，有意無意分離母女兩人，不得已只好在女兒僅3歲時便逃離台灣，和年幼的孩子兩地相隔。就在高中即將畢業之際，作為家庭經濟支柱的叔叔驟然過世，柳念煙扛起家計，推遲一年讀大學，當年19歲的她突然透過臉書「Messenger」收到母親的訊息：「對不起，妳過得好嗎？」兩人相約見面，久別重逢的剎那，一眼就認出彼此，在聊天的過程中，感受到媽媽很自責那時候的離開，因此在心中埋下創作《花妮》的種子。

▲崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，在各影展頻傳捷報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因為成長經歷，讓柳念煙善於觀察許多家庭議題，大二下學期，柳念煙開始執筆梳理《花妮》的故事脈絡，並在大四畢製時身兼導演和編劇，號召志同道合的夥伴共同製作，以個人視角撰寫劇本並進行拍攝，詮釋了外配子女面對霸凌時的心境，引發廣泛討論。拍片籌備恰逢疫情三級警戒，無論是演員、場地都尋找不易，且學生劇組經費有限，加上她得同步處理劇本改編與客語台詞，每天都忙得天昏地暗。為了找尋記憶中老家的樣子，她提供範例與組員透過Google Maps縮小範圍篩選，最後取得台南七股竹港社區一處老舊小平房的屋主同意，作為拍攝場地，過程相當不容易。

▲崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，在各影展頻傳捷報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

好在努力沒有白費，這一部感人至深且引人省思的作品，在今年4月底甫完成，已在國內各大影展頻傳捷報，入圍高雄「2022青春影展」影視類最佳劇情短片、「第八屆普洛影展」最佳短片、台北「2022新一代設計節」金點新秀設計獎及贊助特別獎、「2022放視大賞」數位影音組最佳短片、「第十七屆螺絲起子影展」大專短片組最佳劇情片等影展肯定。柳念煙也在系上畢製6月12日於北部獨展時，邀請媽媽到場觀影，真實經歷改編的劇情讓現場觀眾熱淚盈眶。

最值得一提的是，《花妮》的臺詞中融入了客家語，一位柳念煙出身於客家庄，曾考過客家委員會的中高級客語證照，聽說讀寫都沒問題，而媽媽其實是印尼客家華人，雖然以客語呈現在劇中，執行上難度會變高，但她仍覺得自己有義務使用客語，盡可能保留與故事原型相同的元素。因此，《花妮》在巡迴影展時獲得客家電視台的關注，目前洽談合作中，期能獲得重新拍攝並上映的機會。

▲崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，在各影展頻傳捷報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳念煙表示：「當嘗試和演員連結我和母親的生命歷程時，就像是把傷口扯開後，將手伸進去挖掘，不過唯有如此，才能盡可能將痛處用精準的以演出表達，拍攝那5天對我來說相當痛苦且挫折，短片的故事架構以單刀直入的方式陳述，就像將這把刀插入心裡攪弄，很多時候我也不清楚這是一個自我療癒的過程，還是自我虐待，但是走到今天，很慶幸我把《花妮》完成了。」《花妮》的片名取自於媽媽在臺灣使用的名字，她心中一直想跟媽媽告白：「我對妳的離開已經釋懷，也原諒妳了，這部《花妮》是送給妳的禮物，希望妳要原諒自己，多愛自己一點。」

除了製作《花妮》這部作品，柳念煙也跟著學長姐在劇組累積實戰經驗，二年級時擔任《月光捕手》副導演，後來也因為能力獲得老師們的認可，參與科技部「109年度科普產品製播推廣－藝起看海」、國立科學工藝博物館「農藝其境智慧農機技職體驗」以及「我的未來在這裡－技職新樂園」等產學合作計畫，主要負責製片的事務，藉由聆聽受訪者的人生經歷，學習待人處事的大道理。

▲崑山科技大學視傳系應屆畢業生柳念煙，以自身經歷創作《花妮》影片，正視「家庭暴力對子女成長」的影響，在各影展頻傳捷報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳念煙提到，過去因為新住民子女的身分，被部分的人貼上次等公民的標籤而感到自卑，甚至被鄰居誣陷、師長霸凌等，她選擇用鏡頭轉述自己的故事與感受，以《花妮》向媽媽說出她的真心話。她也感謝這四年來視訊系老師們的教導，讓她把對拍片的興趣提升到專業的程度，可以從事自己熱愛的工作，是件幸運的事情，最後也鼓勵與她有類似成長背景的人：「抱持敏銳的思辨能力，做你認為正確的事情，不論發生什麼，都要記得初衷。」

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