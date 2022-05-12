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天下USR大學公民調查　崑大榮登南部私立科大第一

▲「天下USR大學公民調查」，崑山科技大學榮登全國私立技職大學第四名，更奪下南部第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「天下USR大學公民調查」，崑山科技大學榮登全國私立技職大學第四名，更奪下南部第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著淨零碳排環保意識提升，《天下雜誌》舉辦「天下USR大學公民調查」，針對全台大專院校以大學治理、社會參與、教學承諾、環境永續四項指標，作為檢視大學社會責任及永續推進成果的綜合評比，近期調查結果出爐，崑山科技大學榮登全國私立技職大學第四名，更奪下南部第一名！

▲「天下USR大學公民調查」，崑山科技大學榮登全國私立技職大學第四名，更奪下南部第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑山科大致力於永續環境、社會實踐及在地關懷，2018年與2019年通過3件教育部「大學社會責任」USR實踐計畫，獲得逾1800萬的補助；2020年更上層樓，以〈既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田〉、〈永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展〉、及〈南關線的飲食文化學堂–慢．食．行．旅計畫〉等三案通過計畫補助。其中，官田與永康兩項計畫案甫榮獲2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任在地共融組首獎及楷模獎之殊榮，成績非常優異。

此外，該校商業管理學院也以〈官田烏金社區合作社－建構農村永續發展的社會實踐〉計畫，透過生物炭(biochar)技術將廢棄菱角殼轉化為「菱殼炭」，可淨化空氣、水質及改善土壤，更可減少使用化學肥料，降低垃圾的清運，打造低碳永續生態農村，良好成效使該計畫連續2年榮獲「2021台灣永續行動獎」金牌及「2020台灣永續獎-大學USR永續方案」銅牌。

除善盡大學社會責任，崑山科大在校內也積極落實節能減碳政策，自2013年開始操作「中水淨化暨再利用系統」，目前校內中水回收再利用水量一年平均達4萬噸以上，能省下約40萬水費，而回收淨化每噸中水用電量不超過0.32度，不只節水，節電效果也十分顯著。另於2016年設立「節能診斷服務中心」，為當地中小能源用戶執行節能診斷服務，至今共輔導84家組織與企業節電，減少1540噸碳排放量，更與臺南市政府合作，參與臺南市節電大聯盟活動，因執行績效佳連續三年獲頒「節能標竿獎」。

▲「天下USR大學公民調查」，崑山科技大學榮登全國私立技職大學第四名，更奪下南部第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長表示，崑大積極爭取教育部USR計畫且屢屢獲得多項殊榮，可見該校長期投入參與大學社會責任的付出有目共睹並成效卓越，目前校內師生參與實踐大學社會責任活動人數比例已達51%，輔導高中職校數比例及關懷社區數比例皆呈倍數成長，未來將以「環境關懷、生活文化」為主軸，挹注充分資源實踐「淨零碳排」的永續目標，讓大學不再只是教育場所，而是社會共榮共好的「實踐者」。

▲「天下USR大學公民調查」，崑山科技大學榮登全國私立技職大學第四名，更奪下南部第一名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周煥銘學術副校長補充，崑大在「社會責任」面向積極投入，藉由地方訪談找出核心問題，再透過跨院系及跨領域方式，提出具體且長遠支援在地社會議題之解決方案。為求USR計畫永續經營，更與在地政府、社區及廠商等產官學民界合作，以爭取豐沛資源落實經營策略。未來將持續整合跨領域研究能量，針對環保綠色需求、文化保存、人才養成及產業創生等SDG議題聚焦，以創新思維實踐世界永續發展社會責任。

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