崑大近千萬打造「時尚藝廊」　重金培育全方位時尚娛樂專才

▲崑山科技大學為斥資近千萬打造的「時尚藝廊」舉辦揭牌，將透過該場域培育全方位時尚專才，持續建置南台灣時尚娛樂人才孵育中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重視實作環境技職教育中，崑山科技大學積極爭取教育部資源建置健全的軟硬體設施，在連續5年榮獲教育部高教深耕計畫，總補助為全國私立科大第一，大量挹注資源提升學生學習環境，9日為斥資近千萬打造的「時尚藝廊」舉辦揭牌，將透過該場域培育全方位時尚專才，持續建置南台灣時尚娛樂人才孵育中心。

崑山科大透過爭取教育部各項補助，陸續啟用「國際咖啡認證中心」、「烘焙類產線」及提升「時尚美學策展環境」等軟硬體設施，因應日新月異的時尚流行趨勢，以及趕上近年來產品發表朝向結合高互動性、身歷其境的數位體驗等潮流，斥資重金引進先進燈光音響設備，成立精緻的全方位展廳「時尚藝廊」。該場域透過完整的燈光音響控制系統、動靜態展覽場域、整體造型空間及大型LED屏幕，提供學生進行策展規劃、時尚秀排練、影像設計、燈光控場及時尚秀幕前幕後展演人員學習專業的實習空間，為全國大專院校中獨有的專業展演舞臺。

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「時尚藝廊」功能多元，不僅能用於模特兒走秀、電競活動、作品成果展示等多樣動靜態展演，另搭配先進多環控燈光設備，可依現場活動類型調整不同燈光效果，更設置大型LED屏幕，用於播放成果作品、活動廣告、校園介紹等多媒體影音，聲光及視覺效果大幅提升。此外，場域內部更擴建「時尚藝廊區」，展示師生、合作廠商及其他受贈之藝術作品，在LED流水燈牆面、華麗的造型大門及獨特金屬簾幕襯托下，更凸顯藝術品的美感。最值得一提的是，場域更珍藏著上千件名師設計的禮服，包含國內名設計師林莉婚紗捐贈服飾、演藝圈藝人曝光的禮服等，絕對值得參觀！

揭牌典禮貴賓雲集，時尚教父洪偉明、國際名模暨崑大國際客座教授林韋君、凱渥實業總經理宣美齡、凱渥經紀事業部總經理范清美，及旗下兩位名模洪曉蕾與白彌兒等眾多時尚名人皆出席捧場。崑大時尚學程更帶來精彩時尚秀，包含知名品牌「林莉婚紗」禮服走秀、時尚學程畢業生暨國際四校時裝聯展，師生也共同合作，以崑大歷年重要回顧影像為背景，呈現60年代復古舞蹈表演，最後由國際名模林韋君帶領同學進行專業又吸睛的華麗展演，現場貴賓喝采不斷。

崑大校長李天祥表示，該校培育人才不遺餘力，不僅提升時尚美學策展環境相關配備，在引進師資上更毫不手軟，自109年與知名的模特兒經紀公司「凱渥實業」簽訂策略聯盟合作協議後，期間邀請時尚教父洪偉明擔任講座教授、國際名模林韋君擔任國際客座教授，秀導王聖芬及多位國際級時尚導師白彌兒、金淵珍、張與辰等人皆蒞校授課，拓增學生學習資源及國際視野，此次透過「時尚藝廊」，將能累積更豐富的實作經驗，快速接軌業界，成為全方位的優秀專才。

行政副校長鐘俊顏說明，該校將持續以高教深耕計畫資源挹注下與凱渥實業進行產學合作，目前已有學生進入凱渥實習，並協助執行全臺首間政府支持的正規時尚娛樂培訓「TDI臺灣夢幻學院」活動，未來也將在崑大的時尚藝廊辦理多場公開展演，更鏈結臺南在地時尚品牌，藉由協助廠商策展企劃執行，增進業界實務學習的經驗，達成共好願景，給予學生更寬廣的舞台。

時尚學程主任陳怡君補充，該校一年前與頂尖時尚經紀公司凱渥結盟，並聘任全國最頂尖的師資一起投入南部的時尚教育，有好的師資及軟硬體，讓學生擁有最好的學習資源。時尚學程自5月起，將連續三個月執行「台南市時尚季」，結合神戶藝術工科大學、東京モード學園、名古屋モード學園、大阪モード學園等國際頂尖時尚學校，並鏈結台南在地時尚廠商，一起在臺南舉辦「時尚季」，讓時尚美學與教育受到更多矚目。