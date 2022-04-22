崑大電機所林俊宇錄取國立大學博士班　致力成為半導體產業專才

▲崑大電機研究所的林俊宇，透過甄選錄取國立成功大學智慧半導體製程博士班，他繼續進修，為專業領域奉獻心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學電機工程系積極培育電機與半導體工程領域人才，崑大電機研究所的林俊宇，勤奮好學積極參與校內外各項競賽與活動，於今年透過甄選錄取國立成功大學智慧半導體及永續製造學院—半導體製程博士班及微電子所博士班，成績非常亮眼，他將選擇成大半導體製程博士班繼續進修，為專業領域奉獻心力。

林俊宇畢業於台東公東高工，大學與研究所均選擇就讀崑大電機系，在學期間表現優異並累積不少實作經驗，大學時在台南永康區的LED專業照明設計與安裝公司—光諾科技，進行暑期校外實習，因此具備照明設計、安裝、檢測等實務能力；碩士班期間，更參與台南鹽水區「五翊設計規劃服務公司」的照明燈具產學合作案，協助鋼鐵廠挑高照明燈具的規劃設計與檢測。

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他也發揮愛心，將所學化為行動，積極投入崑大與台積電慈善基金會合作的「愛築積能源公益計畫－LED點亮台灣」專案，為台南市社福單位與學校更換節能LED燈具，團隊在崑大鐘俊顏副校長帶領下，獲得教育部青年發展署主辦的110年度青年志工團隊競賽，獲得競賽最大獎績優服務獎及網路人氣獎，為全國獲獎最多學校，通過技職教育與公益的結合，善盡大學社會責任。

目前就讀崑大電機所碩二的林俊宇，在高教深耕計畫—綠能特色研究中心的經費與設備支持下，發揮研究動能，在光電元件封測領域上有所創新，如碩二上學期即以第一作者身份，在知名期刊IEEE Electron Device Letters上發表學術研究，申請2件國內外的發明專利，並在國際學術研討會以英文口頭報告研究成果；另也實質參與多個大型研究計畫的執行，並累積與十多家廠商產學合作的經驗，在2021萬潤創新創意競賽中更榮獲金牌獎，抱走獎金十萬元，傲人紀錄令人欽佩。

林俊宇同學表示，崑大研究中心與電機系的專業研究室，設備都相當完善，均比照產業界研發實驗產線的規格建置，作品經過長時間可靠度考驗，樣品數與結果皆獲得業界認同與肯定，幾乎已達到技術完備等級TRL.8的程度，他非常享受研發的過程與成就感，因此決定繼續就讀博士班，並將持續與產業合作，進行實務應用產品的開發。

崑大電機系楊松霈主任表示，該系歷年來均積極推動產學合作與學生校外實習，很高興看到學生有所成就，這也是電機系持續努力的方向，不僅在半導體技術方面展現蓬勃能量，更結合機電整合自動化、智慧綠能電力等技術，進行全面發展，並設立許多相關特色學習場域，目前也陸續規劃成立「學生戰隊」，鼓勵學生加入並提升學習風氣與向心力，達到一條龍的優質培育，讓學生畢業後皆能無縫接軌業界。