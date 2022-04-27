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禮聘吳寶春擔任榮譽講座教授　崑大「烘焙學院」實體門市6月18日開幕

▲崑大成立全台第一間「吳寶春烘焙學院」實體門市，更重金禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑大成立全台第一間「吳寶春烘焙學院」實體門市，更重金禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學提供學生豐沛教學資源，更積極與產業鏈結，拓展學生學習視野，26日宣布攜手世界冠軍麵包師傅吳寶春進行產學合作，除將於崑大成立全台第一間「吳寶春烘焙學院」實體門市，更重金禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授，期為培育烘焙人才共創美好願景，門市將於6月18日開幕，備受期待！

▲崑大成立全台第一間「吳寶春烘焙學院」實體門市，更重金禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大身為技職教育領航者，歷年來均積極爭教育部各項補助，建置模擬業界的實作場域，包含「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」，並啟用「烘焙類產線」等。為培養更多麵包界後起之秀及傳承烘焙工藝，崑大更與冠軍麵包師傅吳寶春合作，4月26日在「吳寶春(麥方)店台北信義旗艦店」品牌進駐崑大暨新品發表記者會上正式宣布合作，由李天祥校長授證「榮譽講座教授聘書」最高殊榮職位予吳寶春師傅，同時預告「吳寶春烘焙學院」全台第一間實體門市即將開幕。

▲崑大成立全台第一間「吳寶春烘焙學院」實體門市，更重金禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長表示，「吳寶春烘焙學院」從CI識別、產品設計、製作、銷售等皆由吳寶春團隊和崑大餐飲系老師指導，讓學生於就學期間能夠參與每日生產、營運和店務實作，提升專業技能與管理知識，成為接軌業界的烘焙專才。吳寶春師傅擔任該校烘焙學院院長暨榮譽講座教授，未來將不定期蒞校進行教學展演，並協助選手培訓與技術指導，為提攜烘焙人才添助力。

▲崑大成立全台第一間「吳寶春烘焙學院」實體門市，更重金禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐘俊顏副校長補充，對烘焙感興趣的同學眾多，然而以往合作的實習單位多為飯店及餐廳內外場，較著重中西餐廚藝及餐廳服務，導致專精烘焙的學生在實習工作上較難有所發揮。今年透過參與吳寶春烘焙學院的運作，不僅更貼合學生烘焙技能，在專業技術外能也有更多面向的發展與進步，提升其研發創新能力、產品行銷、穩定生產品質管控等多元技術，並與同儕交流合作，促進學習動機與成效。

▲崑大成立全台第一間「吳寶春烘焙學院」實體門市，更重金禮聘吳寶春擔任烘焙學院院長暨榮譽講座教授。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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