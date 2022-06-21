周星馳神藥「含笑半步癲」印毒咖啡包裝　2毒販被逮...抄出1002包

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在14日接獲線報，有販毒集團約在北市交易，警方立刻前往埋伏逮人，並起獲各式果汁、咖啡毒品包，共計1002包，且毒包上為了吸引注意，還特別將知名港片裡的橋段、外國影集的臉印在包裝上，主要為了吸引毒蟲注意進而消費。

警方調查，在14日接獲線報，有民眾疑似準備交易毒品，警員獲悉前往北市大同區建成公園埋伏，並在現場查獲26歲的金姓、戴姓男子，最後還查扣1002包毒品果汁、咖啡包，經採驗後發現有毒品成分。

▲販毒集團在毒品包上印上「一日喪命散」、「含笑半步癲」等花樣吸引年輕人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，嫌犯所持有的毒品果汁、咖啡包，利用香港經典電影《唐伯虎點秋香》中的橋段，在外包裝印上「一日喪命散」、「含笑半步癲」等字樣，吸引年輕族群注意。

甚至還在外包裝上印上蝙蝠俠知名反派角色「小丑」的人臉，主要因為暑假將至，所以用特殊造型的外包裝，企圖吸引年輕人食用，訊後也依照毒品罪嫌移送法辦。

▲販毒集團想趁暑假大撈一筆，沒想到卻被警方查扣1002包毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方呼籲，依毒品危害防制條例規範「製造、運輸、販賣毒品者，處5年以上12年以下有期徒刑，依毒品分級程度處罰，最嚴可處死刑或無期徒刑」。