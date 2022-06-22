猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

▲依據統計，在新一輪受影響國家之中雖然沒有出現猴痘死亡個案，但以往疫情曾有72例死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

猴痘疫情今年擴散全球多國，在非洲以外的35國累計超過2500例，如今新加坡已出現確診個案，南韓也通報疑似病例。對此，世界衛生組織（WHO）將於23日召開緊急會議進行討論，確認是否將其列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

新聞週刊（Newsweek）報導，猴痘今年爆發疫情之前，只在中非、西非地區出現，此病毒與天花屬同一家族，通常不太嚴重，但仍對孕婦、孩童有潛在風險。依據統計，在新一輪受影響國家之中雖然沒有出現死亡個案，但以往疫情曾有72例死亡。

猴痘病毒傳染性不如新冠，主要透過密切、直接接觸傳播，但今年疫情傳播速度比過往任何時間都還要快，科學家懷疑可能透過不同途徑傳播，但仍在進行相關研究。

世衛緊急委員會將於23日召開會議討論猴痘疫情，評估是否把猴痘擴散全球列為「國際關注公共衛生緊急事件」。此前，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾說，這波猴痘爆發並不尋常，令人擔憂。

「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）是世衛組織的正式聲明，也是世衛最高級別警報，其定義為「透過疾病的國際傳播構成對其他國家的公共衛生風險，以及可能需要採取協調一致的國際應對措施的非同尋常事件」。相關事件只有在情況嚴重、突發、不尋常或意外時才會考慮啟用此狀態，一旦宣布發布PHEIC，各國有法律義務採取應對措施。

自2007年以來，共有6種疾病被宣布為國際關注公共衛生緊急事件，包括2009年H1N1新型流感疫情（Swine flu）、2014年小兒麻痺疫情（polio）、2014年西非伊波拉疫情（Ebola）、2015年至2016年茲卡病毒疫情（Zika）、2018年開始的剛果伊波拉疫情（Kivu Ebola）以及2020年1月31日宣布的2019新型冠狀病毒疫情。

世衛此前也表示，正與專家、夥伴們共同討論猴痘的新名稱。科學家曾提出的其中一個新名稱為「hMPXV」，但尚未經WHO認可，還有待進一步討論。

►猴痘入侵亞洲！新加坡通報「東南亞首例」 南韓2疑似病例

►自慰最安全！ 美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m

►猴痘全球飆破2500例 英國宣布擴大「疫苗建議施打對象」

