　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

▲▼猴痘病毒。（圖／路透）

▲依據統計，在新一輪受影響國家之中雖然沒有出現猴痘死亡個案，但以往疫情曾有72例死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

猴痘疫情今年擴散全球多國，在非洲以外的35國累計超過2500例，如今新加坡已出現確診個案，南韓也通報疑似病例。對此，世界衛生組織（WHO）將於23日召開緊急會議進行討論，確認是否將其列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

新聞週刊（Newsweek）報導，猴痘今年爆發疫情之前，只在中非、西非地區出現，此病毒與天花屬同一家族，通常不太嚴重，但仍對孕婦、孩童有潛在風險。依據統計，在新一輪受影響國家之中雖然沒有出現死亡個案，但以往疫情曾有72例死亡。

猴痘病毒傳染性不如新冠，主要透過密切、直接接觸傳播，但今年疫情傳播速度比過往任何時間都還要快，科學家懷疑可能透過不同途徑傳播，但仍在進行相關研究。

世衛緊急委員會將於23日召開會議討論猴痘疫情，評估是否把猴痘擴散全球列為「國際關注公共衛生緊急事件」。此前，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾說，這波猴痘爆發並不尋常，令人擔憂。

「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）是世衛組織的正式聲明，也是世衛最高級別警報，其定義為「透過疾病的國際傳播構成對其他國家的公共衛生風險，以及可能需要採取協調一致的國際應對措施的非同尋常事件」。相關事件只有在情況嚴重、突發、不尋常或意外時才會考慮啟用此狀態，一旦宣布發布PHEIC，各國有法律義務採取應對措施。

自2007年以來，共有6種疾病被宣布為國際關注公共衛生緊急事件，包括2009年H1N1新型流感疫情（Swine flu）、2014年小兒麻痺疫情（polio）、2014年西非伊波拉疫情（Ebola）、2015年至2016年茲卡病毒疫情（Zika）、2018年開始的剛果伊波拉疫情（Kivu Ebola）以及2020年1月31日宣布的2019新型冠狀病毒疫情。

世衛此前也表示，正與專家、夥伴們共同討論猴痘的新名稱。科學家曾提出的其中一個新名稱為「hMPXV」，但尚未經WHO認可，還有待進一步討論。

►猴痘入侵亞洲！新加坡通報「東南亞首例」　南韓2疑似病例
►自慰最安全！　美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m
►猴痘全球飆破2500例　英國宣布擴大「疫苗建議施打對象」

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
這裡要發錢了！　每人爽領2000元紓困金
司機偷董事長保險箱1178萬！　拿去打賞暴乳女主播
大S、具俊曄甜蜜合照曝光！　無名指刺婚戒
婚前「搞上未婚妻媽媽妹妹」！　他Call in揭荒唐4人行
快訊／台股急殺350點　台積電大跌近2％
LIVE／起底熱褲妹！3度酒駕無照撞死人　背景不單純
10秒測死亡風險！　無法做1動作「易中風猝死」
煙火秀！大谷翔平3分砲　相隔7場開轟
快訊／被爆新歡是「男團成員」　楊繡惠回應了
確診咳不停！他一照X光「肺部爬滿傷疤」　嘆：打過3劑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似　輕症也會引發大腦發炎

俄軍Mi-8直升機「入侵愛沙尼亞領空」　還模擬導彈攻擊

南韓首出現2猴痘可疑病例！他「長滿皮疹」　入境爽玩1天才被隔離

16歲男吸食笑氣「肺部突然爆裂」　媽嚇壞：摸起來像被破掉泡綿

10秒測死亡風險！新研究：無法單腳站立超過10秒...易中風猝死

BA.4、BA.5讓歐洲疫情復燃！專家點3關鍵：夏季難逃新一波疫情

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

要死一起死！　獵人射殺野熊反被「壓碎頭骨」爛臉慘死畫面曝光

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

奴才記錄幫毛孩鋪床SOP　全套「粉嫩裝備」萌翻網

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似　輕症也會引發大腦發炎

俄軍Mi-8直升機「入侵愛沙尼亞領空」　還模擬導彈攻擊

南韓首出現2猴痘可疑病例！他「長滿皮疹」　入境爽玩1天才被隔離

16歲男吸食笑氣「肺部突然爆裂」　媽嚇壞：摸起來像被破掉泡綿

10秒測死亡風險！新研究：無法單腳站立超過10秒...易中風猝死

BA.4、BA.5讓歐洲疫情復燃！專家點3關鍵：夏季難逃新一波疫情

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

要死一起死！　獵人射殺野熊反被「壓碎頭骨」爛臉慘死畫面曝光

新北「河堤秘境+1」！水簾式瀑布超仙、微笑無人車站半日遊

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

前球后小威廉絲復出首勝！　今晚8強賽對決詹皓晴組合

黃珊珊、蔣萬安隔空交火！黃子哲嗆「行政不中立」：快「珊珊來辭」

對抗BA.4與BA.5！　慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

脖子被鐵絲纏傷見人就哈氣　領養回家變「溫柔小貓咪」伸手擊掌

快訊／盧峻翔升等PLG一樣狂　勇奪聯盟年度最佳第六人

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

蔡詩萍／王浩宇為鄭寶清抱不平　政治真的可以有溫度！

國際熱門新聞

人妻想帶孩子搬家　被恐怖公公砍死

KFC廁所沒衛生紙　他氣炸暴揍店經理

確診咳不停！他X光「肺部爬滿疤」

首例猴痘病例攻入新加坡　南韓通報2疑似病例

美股收復3萬大關！道瓊勁揚641點　台積電ADR漲2.29%

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

剖腹產停電　醫用手機照明割斷嬰兒耳

新研究：無法單腳站超過10秒 死亡風險較高

兩次頓巴斯戰爭，冤冤相報的悲劇

美恢復全面禁止使用人員殺傷地雷 朝鮮半島例外

俄為飛地與立陶宛爭執　烏料將成歐盟候選國

德州小學槍擊案爆教室門根本沒鎖　警方卻遲不攻入

陰莖增大術IG爆紅！一排女網友狂tag前男友

美日韓擬辦會談　共商北韓議題

更多熱門

相關新聞

猴痘全球逾2500例　英擴大疫苗施打

猴痘全球逾2500例　英擴大疫苗施打

猴痘原為中西非的地方流行病，今年卻在海外大範圍傳播，非洲以外的35國累計超過2500例。英國健康安全局（UKHSA）表示，每個人都可能感染猴痘，但同志及雙性戀男性感染風險較高，應該接種天花疫苗Imvanex，而這款疫苗被證明有效對抗猴痘病毒。此前，該機構僅建議醫護、密切接觸者施打。

首例猴痘病例攻入新加坡　南韓通報2疑似病例

首例猴痘病例攻入新加坡　南韓通報2疑似病例

譚德塞被爆私下透露　武漢實驗室可能外洩COVID-19病毒

譚德塞被爆私下透露　武漢實驗室可能外洩COVID-19病毒

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

猴痘要改新名字！　WHO認疫情不尋常

猴痘要改新名字！　WHO認疫情不尋常

關鍵字：

猴痘世界衛生組織WHOPHEIC國際關注公共衛生緊急事件

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面