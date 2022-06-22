猴痘全球飆破2500例　英國宣布擴大「疫苗建議施打對象」

▲猴痘原為非洲地方流行病，今年卻在海外大範圍傳播。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）



記者吳美依／綜合報導

猴痘原為中西非的地方流行病，今年卻在海外大範圍傳播，非洲以外的35國累計超過2500例。英國健康安全局（UKHSA）表示，每個人都可能感染猴痘，但同志及雙性戀男性感染風險較高，應該接種天花疫苗Imvanex，而這款疫苗被證明有效對抗猴痘病毒。此前，該機構僅建議醫護、密切接觸者施打。

UKHSA免疫部門負責人萊姆齊（Dr Mary Ramsay）引述數據指出，猴痘傳播程度較高的族群包括但不限於同志、雙性戀、發生男男性行為者，醫師可能建議「擁有多重性伴侶，參與集體性行為或者出入性場所的人」施打疫苗。

萊姆齊表示，接觸者追蹤正在協助限制病毒傳播，當局也希望透過疫苗「打破傳播鏈」，「儘管大多數病例都很輕微，一些人仍可能出現重症，所以對傳播目標人群使用現有疫苗，是很重要的。」此策略獲得英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）的支持。

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

《天空新聞》報導，猴痘未被分類為性傳染病，但可能透過性行為時的密切接觸傳染。截至6月20日為止，英國累計793例。

東安格里亞大學醫學院教授杭特（Paul Hunter）認為，新的疫苗政策是「正確做法」，因為當局採取控制措施數周後，猴痘感染仍持續顯著增加，代表先前策略沒有發揮作用，「或許是因為難以迅速找出病例及接觸者，而這很可能是因為汙名化的關係。」他補充，猴痘傳播是因為頻繁且多次的親密接觸，因此應該很快就要向女性性工作者提供疫苗。