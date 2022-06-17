　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自慰最安全！　美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m

▲▼自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」。（圖／CFP、pixabay）

▲美國CDC建議，猴痘患者在康復前最好不要發生性行為。（圖／CFP、pixabay）

記者王佩翊／編譯

猴痘病毒近日在歐美等非主要流行國家陸續現蹤，雖然該病毒不屬於性傳播感染，但是親密的皮膚接觸或是體液交換都很容易造成感染。為此，美國疾病管制暨預防中心（CDC）就公布了一項最新指南，裡面明確告知猴痘患者在感染期間如果出現「性衝動」，應該如何排解，但內容卻包含「在距離伴侶至少6英尺（約1.8公尺）的地方自慰」或是「用電話等遠端方式電愛」，也讓外界直呼「有夠荒唐」。

根據《每日郵報》報導，由於猴痘病毒容易透過性行為等親密接觸傳播，因此美國CDC提出指導稱，「如果你或是你的伴侶感染猴痘，保護自己和他人最好的辦法就是不要發生任何形式的性行為，包含口交、肛交以及陰道性交，並且不要親吻或觸摸對方的身體，尤其是出現皮疹或潰瘍的患部。」強烈呼籲任何感染猴痘病毒的患者不要發生性行為。

▲▼自慰最安全！　美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m。（圖／取自美國CDC）

▲美國CDC發布猴痘患者的性行為指南。（圖／取自美國CDC）

與此同時，CDC也認為，部分患者仍有可能無視這項建議，因此公布了一項猴痘患者的性行為指南。CDC稱，如果猴痘患者在痊癒前仍然無法克制，最好是透過電話等虛擬方式與伴侶進行「遠距性愛」，又或者是在距離伴侶至少6英尺（約1.8公尺）遠的地方自慰，避免直接靠近對方。除此之外，指南中還提到，應該要避免接吻、結束後立即洗手、穿著衣服與對方接觸、覆蓋皮疹患部以及減少性伴侶數量等。

事實上，猴痘雖然不是性傳播感染，但是病毒能夠透過空氣、接觸患部或是殘留在床單上傳播，因此許多患者是在和性伴侶發生性行為後才感染病毒。世界衛生組織目前正在調查猴痘是否會透過精液傳播。日前已經有義大利與德國的科學家在患者的精液中驗出猴痘病毒，但不確定是否具有傳染能力。

感染猴痘至少需要4週才能康復，從感染到發病大約需要8天。患者通常會先出現發燒等類似流感的症狀，隨後在臉上長出皮疹，並蔓延至身體其他部位。美國15日再度新增12例猴痘感染案例，而這也創下疫情爆發以來的新高，目前累計總病例達85例。不過美國CDC也指出，當地有許多確診病患並未出現皮疹等症狀。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「買給妹子喝有風」與50嵐平起平坐　96店倒光！網：以前超愛
快訊／桃園「2屍3命」冷血棄屍高鐵站　兇嫌投案了
LIVE／輪胎行8死！暖心妹謢姪喪命　外籍男友悲痛現身
大農大富森林園區生態攝影機　意外揪「老色狼猥褻女童」
快訊／柯瑞激動落淚！　首座FMVP到手
陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：病毒全身性發炎
快訊／勇士封王！　柯瑞砍34分登頂
輪胎行慘案解析！　「6大奪命關鍵」害8命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！譚德塞：數字可能被低估

南韓尹錫悅首度與聯合國秘書長通話　呼籲正視北韓軍武威脅

德義法領袖結束基輔行程　力挺烏克蘭加入歐盟

自慰最安全！　美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m

美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案「釀1死2傷」　1槍手落網

沒有台積電會怎樣？　德媒曝可怕後果：全球經濟將毀於一旦

美警告：費雪牌嬰幼兒「安撫搖椅」釀13死　不宜用於嬰兒入睡

華郵：北京欲仿效俄國　以核武威脅阻美干預台海

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！譚德塞：數字可能被低估

南韓尹錫悅首度與聯合國秘書長通話　呼籲正視北韓軍武威脅

德義法領袖結束基輔行程　力挺烏克蘭加入歐盟

自慰最安全！　美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m

美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案「釀1死2傷」　1槍手落網

沒有台積電會怎樣？　德媒曝可怕後果：全球經濟將毀於一旦

美警告：費雪牌嬰幼兒「安撫搖椅」釀13死　不宜用於嬰兒入睡

華郵：北京欲仿效俄國　以核武威脅阻美干預台海

學習歷程檔案遺失「虛擲8千萬公帑」　監察院糾正國教署：要究責

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

溫馴虎斑狗「遭捅傷」失血躺公園　送醫3根肋骨斷掉！喘息中去世

郭彥均道歉「蘇揆很冤枉」　蘇貞昌：大家一起團結對抗疫情

大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」配備電磁彈射

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

湯瑪士獲選PLG年度防守球員　高國豪入選年度防守第一隊

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

黃小柔讓兒子「唸公立」被鄰居狂酸！當場火大回擊電爆…2考量曝光

國際熱門新聞

營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　緊急喊卡

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

經濟衰退恐懼加劇　美股重挫741點

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

德媒：失去台灣，全球經濟將毀於一旦

裸女鬧大街！　搶警車輾警後撞車跳窗逃跑

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

癱瘓男「醫學協助自殺」成義大利首例　親友目送他離開

馬斯克被割韭菜！比特幣6月驚崩30%　特斯拉帳虧百億

美對台政策反覆　日學者：蔡英文政府被拆台

蘇利文重申美國一中政策不變

美駐中大使：積極與北京交涉

更多熱門

相關新聞

美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案！釀1死2傷

美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案！釀1死2傷

美國阿拉巴馬州最大城伯明罕郊區16日傍晚發生一起教堂槍擊案，造成1人死亡，2名傷者送往當地醫院治療，嫌犯已經被捕。

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

華郵：北京欲仿效俄用核威懾阻美干預台海

華郵：北京欲仿效俄用核威懾阻美干預台海

美駐中大使：積極與北京交涉

美駐中大使：積極與北京交涉

蘇利文重申美國一中政策不變

蘇利文重申美國一中政策不變

關鍵字：

北美要聞猴痘

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面