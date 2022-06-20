譚德塞被爆私下透露　COVID-19病毒最可能從武漢實驗室外洩

▲譚德塞先前因較傾向中國的說法而飽受批評。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

自中國武漢爆發大規模Covid-19疫情至今，病毒源頭與如何爆發一直充滿爭議，外媒19日爆料世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），近日私底下曾和一名歐洲高官私下透露，目前最有可能的解釋，是從武漢實驗室外洩的。

英國《每日郵報》報導，WHO仍在試圖釐清疫情源頭，現在仍未排除任何其他假設，但報導19日揭露西方情報機構內，對武漢實驗室外洩Covid-19病毒的懷疑，因為該實驗室當時正在操作從洞穴採集回來的蝙蝠病毒樣本，該洞穴也被懷疑是Covid-19病毒的起源。

WHO在疫情爆發之初因為駁斥病毒從實驗室外洩可能，更傾向接受中方「實驗室外洩只是陰謀論」的說法，因此飽受各方批評；譚德塞本月與WHO成員國開會時坦承，組織現在對於病毒如何造成人類傳播仍沒有答案。不過儘管不斷強調「尚未排除任何可能」，但譚德塞卻被爆出私下和歐洲官員透露，現在最可能的解釋便是「武漢實驗室在操作病毒時不慎外洩」。

去年12月哈佛科學家陳博士（Dr Alina Chan）告訴英國國會的科技委員會（Science and Technology Committee），表示現在證據足夠「合理相信」Covid-19病毒是源自中國。與陳博士共同出版一本研究武漢起源的萊德利爵士（Lord Ridley）也說，仍然沒有找到任何能夠支持病毒從自然界演變成動物傳人的動物宿主，但過去2年來有許多研究都支持病毒是從武漢實驗室外洩的這一理論。