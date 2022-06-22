估再3周跌破萬！若達不到只能這樣做　沈政男：但代價很大

記者陳俊宏／綜合報導

21日新增5萬6339例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，如果一直達不到單日新增萬例以下，那就只能靠更多人確診來提升群體免疫，只是每增加1%確診人數，將會增加352人死亡，代價很大！

沈政男在臉書說，21日記者會前又有媒體在說，會不會維持4萬例以下？他解釋，上周二是多少？6萬6！21日怎麼可能降到4萬以下？新增數目已經形成7天一個循環，但因為大家只看一天的數字，沒有曲線圖的概念，於是看不出循環。

沈政男指出，21日指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，「2周內降到萬例以下沒那麼樂觀」。他認為，距離390萬確診，其實還有3周，因為5萬與1萬的平均是3萬，還有20天才會增加60萬（目前是330萬）。

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▼21日新增5萬6339例本土確診。（圖／記者屠惠剛攝）



「屆時如果達不到，我先說，不是哥不準，而是人流指數一直在上升啊！」沈政男表示，如果一直達不到萬例以下，那就只能靠更多人確診來提升群體免疫，從染疫比例17%增加到20%，還是多少，就會下行破萬了，只是每增加1%確診人數，將會增加352人死亡，代價很大！

沈政男說，21日死亡人數又降到150以下，應該降到100以下就快要到來了，以同一天發病者來計算，在6月初致死率已達萬分之15.7。

沈政男寫道，關於BA.4／BA.5免疫逃脫，他又看了好幾篇論文，其實結論都是大同小異，也就是BA.4／BA.5對BA.1染疫者會有免疫逃脫，但程度比BA.1對Delta小很多；台灣是BA.2，免疫逃脫程度會更小。

►本文獲得沈政男醫師授權。