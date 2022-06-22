確診還會多次感染　醫喊做1件事很重要

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎確診會再次感染，「無敵星星」失效！胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（22日）表示，疫苗接種、尤其是打滿第三劑（加強劑），是很重要關鍵的，美國研究打滿三劑保護力達68%，這樣大家都懂了嗎？

黃軒在臉書發文，為大家解開以下疑惑：

1、確診後，再次感染的機率多高？

2、多久之後，才容易會有再次感染？

3、再次感染，影響到的器官、死亡率、住院率和後遺症的機會有哪些？

4、如何防止再次感染重症住院？

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黃軒指出，Omicron病毒除了傳播力增加，另一個就是再次感染的風險也增加了，英國國家統計局（ONS）也依2021年12月20日至2022年1月9日的數據，發現Omicron的重複感染風險為Delta的16倍。

▼21日新增5萬6339例本土。（圖／記者屠惠剛攝）



A、美國研究

美國分析560萬（5693208）病例資料，這些人包括：

第一次確診病例：25萬人（257427 ）

再次感染病例：3萬多人（38926 ）

控制組（沒有確診的病人）：53萬人

1、再次感染的人數和機率

第二次感染：36417（12.29%）

第三次感染：2263（0.76%）

四次以上感染：246（.08%）

2、時間隔多久？才會有再次感染

第一次感染～第二次感染：其再次感染的天數常落在79天（48-119）

第二次感染～第三次感染：其再次感染的天數常落在65天（43-97）

顯然如果感染COVID19，在2～2.5個月內，再次感染機會是很高的，且「得到第三次的感染的時間，會比第二次感染的時間會更短」。

3、再次感染，對各器官／身心影響增加的影響

肺臟：增加5.0%的肺臟疾病

心臟：增加5.0%的心臟疾病

血液：增加2.6%的血液疾病

疲憊：增加3.3%的心力憔悴

精神：增加12.1%的精神壓力

糖尿病：增加2.2%的糖尿病

神經系統：增加3.6%神經疾病

可見得再次感染，對於病人的精神壓力增加了不少，影響也是最大的。

4、再次感染，住院、死亡和後遺症影響

如果跟第一次感染比較，再次感染，在6個月內的住院、死亡和後遺症機率都會增加，死亡率增加2.38%，住院率增加9.5%，COVID19疾病相關後遺症，增加了19.6%。

5、多次的再次感染

如果和控制組（沒有確診病例）比較，得到至少一項後遺症相關的機會：

第一次感染：8.4%

第二次感染：23.4%

第三次感染以上：36.3%

可見得第二次的再次感染，其後遺症的機率比第一次增加，而第三次以上的再次感染，更是比第二次的再次感染增加更多。

▼黃軒強調，打滿三劑疫苗很重要。（圖／記者呂佳賢攝）



B、接種疫苗，防止再次感染

美國CDC最近研究

1、在Alpha、Delta流行時期

打滿二劑疫苗：可防再次感染引起住院的保護力：47%

打滿第三劑（加強劑）的保護力：57%

2、在Omicron病毒流行期間

打滿二劑疫苗：可防再次感染引起住院的保護力：35%

打滿第三劑（加強劑）的保護力：68%

黃軒強調，疫苗接種，尤其是打滿第三劑（加強劑），是很重要關鍵的，這樣大家都懂了嗎？

►本文獲得黃軒醫師授權。