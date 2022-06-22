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恩恩媽首通119已符合緊急送醫3條件　消防通報衛生局少說關鍵4字

記者黃翊婷／綜合報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，求助錄音檔已全部曝光，恩恩媽在第一次撥打119求助時，提及孩子意識很不清楚，符合指揮中心規定確診者請求送醫流程3條件之一的「意識不清」，但119通報衛生局時沒有提到這個關鍵。恩恩爸21日哽咽表示，最後竟然是靠吹哨者提供的資料才能了解真相，後續會考慮對市府相關人員提告。

▲▼恩恩爸直播。（圖／翻攝直播畫面）

▲恩恩爸質疑衛生所接線人員態度輕率，甚至疑似笑出聲來。（圖／翻攝自直播畫面）

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恩恩4月14日因確診失去意識，爸爸當時單獨在新竹隔離，媽媽和孩子們則在新北市中和家中隔離。恩恩在當日晚間6點出現癱軟狀況，只要媽媽沒有扶著，身體就會完全無力軟下，媽媽第一時間撥打119，告知消防員恩恩意識狀況不佳，而且他們一家都是確診者，請求緊急醫療救護，沒想到等了81分鐘救護車才到場，而恩恩也在送醫搶救6天後不幸病逝。

事後恩恩爸要求市府提供當時的橫向聯繫錄音檔，卻被以涉及個資等理由拒絕，最後是透過吹哨者才從媒體那裡聽到完整的通聯內容。恩恩爸表示，在錄音檔中衛生局人員疑似發出笑聲，態度輕忽，新北消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋也再三欺騙，因為錄音檔內容根本沒有涉及個資問題，不懂市府為何要以這個理由拒絕提供，後續不排除會對相關人員提出告訴。

此外，恩恩案中還有另一個致命錯誤，就是恩恩媽明明有在電話中告知孩子意識很不清楚，119通報衛生局時卻沒有提到這個關鍵。醫師杜承哲也在臉書PO文中提到，被忽略延誤就醫的關鍵，「就是消防局未清楚向醫院說明患者情況，他們僅提到發燒，竟未提到最重要的意識昏迷。這一點會在檢傷上，大大讓恩恩被收治的順位提前。」

▲▼內政部消防署救護車派車規定。（圖／內政部提供）

▼▲內政部消防署救護車派車規定。（圖／內政部提供）

▲▼內政部消防署救護車派車規定。（圖／內政部提供）

至於確診者請求送醫流程，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾解釋，去年6月1日就有頒定救護指引，對於受理民眾自述快篩陽，或是確診者的請求送醫流程，應先確認報案人是否有下列症狀，「第一，意識不清；第二，喘或呼吸困難；第三，持續胸悶跟胸痛」，只要符合任一項，就得立即通知最近的防疫專責隊，或著具有防護裝備的救護隊，並同時積極聯絡衛生機關，指定後送醫院，也就是說要直接後送。

對於外界種種質疑，新北市長侯友宜21日在記者會上僅表示，目前這個案件已經進入司法程序，由公正的司法單位釐清事情真相，只要司法單位有需要，市府就會全力配合調查，雖然目前新北市疫情稍有舒緩，但確診個案還是很多，所有辛苦的同仁2年多來仍然要一步一腳印堅守岡位，全力以赴守住緩降的疫情，「該個案交給司法，就靜待司法調查」，現階段要全力守好新北市民的健康。

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