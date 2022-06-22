醉男誤認朋友死了大哭做人工呼吸！　「強人鎖男」片瘋傳網笑翻

▲平頭男以為朋友死掉了，急做人工呼吸。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸河南近日發生「酒客嘴對嘴人工呼吸烏龍事件」，3名男子日前晚間相約喝酒，其中一人應很多疑似想休息，另一名男子卻誤以為朋友死掉了，著急著邊哭邊做人工呼吸，直到5分鐘後黑衣男才掙扎著坐了起來。影片引起網友討論，「這，強人鎖男嘛」、「這才是真愛」、「在一起，在一起！」

綜合陸媒報導，趣事發生在19日的河南鄭州，當時3名男在路邊的塑膠椅上共桌暢飲，其中一名黑衣男子似乎因為喝多，暫時後仰倒在椅背上，另一名剃平頭的友人誤以為他有性命危險，當即哭天喊地想要搶救朋友。





▲不顧朋友伸手阻擋，平頭男堅持嘴對嘴。（圖／翻攝微博）

平頭男先是嘴對嘴人工呼吸，拍拍黑衣男的胸脯，接著搖搖晃晃抱著對方一起摔下椅子。平頭男嚎啕大哭想繼續做人工呼吸，儘管黑衣男已努力伸手阻止，仍難擋好友的「熱情」，之後黑衣男才終於坐起身，整個過程大約5分鐘。

拍攝者表示，3名男子喝了3瓶白酒，又喝了點啤酒，鬧烏龍之後不久他們的朋友才來將他們接走。

影片在微博廣傳，網友紛紛留言，「重新定義人工呼吸」、「這才是真愛」、「在一起吧」、「被親男子：你覺得尷尬，我覺得感動」、「這2個人酒醒了以後怎麼面對彼此」、「以後不敢一起喝了，強人鎖男」、「這兄弟交得值了」、「再見面一定很尷尬」。